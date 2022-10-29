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李錦芬：須團結有心有力香港人

標籤：經濟

【明報專訊】在團結香港基金總裁鄭李錦芬（Eva）的生命中，有浪漫的愛情，也有工作上的豪情；她崇尚西方文化，卻不忘國家；她為所愛的家庭和服務機構，帶來進步。

撰文：關樹楨

李錦芬在讀香港大學第一年的時候，舉家移民加拿大。因為愛情價更高，她捨不得跟丈夫分隔兩地，毅然回流香港繼續學業。在香港大學畢業後，獲家人支持隨即結婚，不久便加入政府任行政主任。當時的社會氣氛比較嚮往西方文化，Eva在偶然機會下從報章獲知一家美國企業聘請行政秘書，在好奇心驅使下應徵，並獲聘用。雖然她的首項工作是為總經理掛外套和沖咖啡，但她並沒有感到委屈，相反還經常提醒自己要以學習的態度面對工作，勿過於聚焦在枝節上。

工作重學習 勿聚焦枝節

1980年，Eva在香港安利當上總經理，香港市場開始接受安利直銷產品。良好的經營環境，配合優秀的合作伙伴，助她在港打拚出直銷「江山」，隨後Eva進軍台灣。這時候台灣恰巧出現傳銷詐騙風暴，影響市民對直銷的信心，加上政府的打遏，直銷業務大受影響。這時美國安利新總經理上任，他讓Eva運用其經驗，一併管理台灣市場；到了1990年代初，安利開始進軍中國市場。Eva在直銷上的成就，讓她榮登《福布斯》「全球百位最具影響力女性」。

2011年初，雖然Eva對工作仍充滿熱誠，惟希望多些時間留在香港，決定全身引退，回歸平淡。放下服務了34年的機構，原來殊不容易。她用了5年時間去適應，直至加入團結香港基金，才真正放下舊公司的牽掛。

偶遇董建華 加入團結基金

2014年尾，在一次偶然機遇下Eva見到董建華，當時他正計劃成立一個智庫。之後董建華再邀請Eva會面，分享他對香港、世界局勢和國情的看法，並希望成立團結香港基金。Eva渴望能為董工作，只恨自己沒有營運智庫的經驗，董建華卻囑咐她邊做邊學，並送她往美國華盛頓，觀摩世界知名智庫組織，掌握營運智庫竅門，還給予她能幹的團隊，成就今天的成果。

Eva表示，團結香港基金的成立是為協助解決民生問題，挑選的課題均以土地房屋、經濟發展、醫療老齡和教育與年輕人為對象，透過政策研究，適時給政府具質量的建議，以及在民間凝聚智慧與共識。現今的工作除政策研究外，也要讓年輕人了解今天中國的發展、歷史和文化。

在李錦芬的領導下，2016年團結香港基金開始接管了於2000年成立的中國文化研究院，現擁有網站「燦爛的中國文明」和「當代中國」，提供各式各樣的視頻給香港傳媒播出，展現中國各方面的實際情况，讓年輕人更了解國情，代替過往以訛傳訛的信息。以「當代中國」為例，Eva找了一群有時代感兼新聞觸覺的年輕人製作視頻，協助基金重新整合網站上的內容，製作成教材供教師及香港公務員學院使用，以及提供培訓課程。

編撰香港志屬一項國家任務，而志書是中國獨有記載地方史實方式。Eva表示始於2015年，國家主席習近平要求全國在2020年完成新一輪修志。修志是一項龐大項目，一般都由政府負責。基金副主席陳智思有鑑於修志工作規模浩大，而香港又尚未開展工作，便建議由團結香港基金執行這項工作，於2019年8月成立了香港地方志中心。香港歷史有7000年之久，修志範圍須涵蓋政治、經濟、社會、文化、人物、自然等範疇。中心現有70多名職員，編撰團隊共50多人，大部分均是碩士或博士畢業生，另更需動員全港近500名來自各方專家學者協助，完成後將會有50多冊，共2500萬字的刊物，預計於2027年完成。

編撰地方志 料2027年完成

Eva在基金會內常為各項重要工作做決定。作為總裁，她認為首要是團結有心有力的香港人，在這個大舞台演出。因為伙伴們都經嚴格訓練和挑選才能走上這個舞台，所以必須把射光燈照亮他們，讓世人知悉他們的貢獻。

由直銷到團結香港基金，Eva認為成功須先有清晰的使命和明確的目標。目標須配合時、位、勢，再加上人力、財力和物力的配合，掌握勢頭，乘勢而上。最後須靠聘用合適的人才，激勵他們，與他們一起進步，還要彼此調整合作心態。

Eva認為在董生的帶領下，團結香港基金有很強的使命感，眾志成城令其發光發熱。基金理事會的領導也非常關注長遠發展和傳承，延續智庫貢獻。

（與CEO對話2022）