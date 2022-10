【明報專訊】Eva的座右銘是「The best gets better all the time, not at times, not sometimes, but all the time.」意即精益求精,切勿自滿,須不斷超越自己,發掘無限空間和可能。她認為快樂是來自回望過去所經歷的一切,成為回味無窮的點滴。