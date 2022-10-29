moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

馬斯克入主Twitter即炒高層 擬取消用戶禁令 特朗普：由理智者接管

【明報專訊】經歷逾半年的交易波折，全球首富馬斯克終於完成對Twitter（美：TWTR）價值440億美元的收購，並在昨晚把該公司從紐交所退市，周四收市最終股價為53.86美元，略低於54.2美元的收購價。彭博社引述知情人士稱，將自己的Twitter帳號簡介改為「Chief Twit」（Twitter領袖）的馬斯克，打算在過渡時期擔任Twitter的CEO，但長遠可能會放棄此職位。已擔任Tesla（美：TSLA）及SpaceX行政總裁的馬斯克，據稱在完成對Twitter私有化後，立即炒掉行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、財務總監西格爾（Ned Segal）及法務主管加德（Vijaya Gadde）等，實行領導層大換血。

據稱，馬斯克驅逐前朝舊臣後，已開始介入Twitter運作，這部分源於他對如何改革Twitter的想法，與其過往的營運方式相左，例如他曾表示希望確保社交網絡的「言論自由」。 彭博社的消息稱，馬斯克打算取消對用戶的永久封禁，意味美國前總統特朗普等被逐出Twitter的人，可能被允許恢復帳號。特朗普昨晚表示，很高興Twitter由「理智者接管」（in sane hands），但他沒有說明帳號若獲解封，他會否重返Twitter。他強調自家社交平台Truth Social「更好」。

將Twitter從紐交所退市

據稱，加德領導的Twitter法律團隊，在去年初美國國會遭衝擊後，決定將特朗普的Twitter帳號永久封禁。無法證實加德被炒，是否與封禁帳號的問題有關。曾自稱為「言論自由絕對主義者」的馬斯克，曾批評封禁特朗普帳號是「道德上錯誤的決定」。

在交易完成後，馬斯克發帖稱，「這鳥被釋放了」，暗示以藍色鳥作為企業標誌的Twitter可望在言論上減少限制。不過他同時澄清，Twitter不會成為「說任何話都沒有後果的自由放縱地獄」（free-for-all hellscape），暗示仍將進行一些內容審查，以回應廣告客戶的擔憂，儘管他強調收購Twitter不是為了賺更多錢，而是為了「幫助其熱愛的人類」。

歐盟委員會內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）發帖稱，在歐洲，「這隻鳥將要按照歐盟的規則飛行」，不能任由非法內容傳播。彭博社稱，馬斯克曾安排Tesla工程師與Twitter的產品負責人接洽，確保交接順利。對於馬斯克深感關注的Twitter虛假帳戶問題，馬斯克曾指摘阿格拉瓦爾、西格爾及加德誤導了他與其他Twitter投資者。路透引述知情人士稱，阿格拉瓦爾和西格爾是在交易完成後，被警衛護送離開Twitter大樓。彭博新聞的消息稱，總法律顧問艾德蓋特（Sean Edgett）同樣被護送出門。

賠償3高層合計2億美元

根據美國證交會（SEC）的文件，馬斯克須向阿格拉瓦爾、西格爾和加德，購入他們合共持有的6200萬美元Twitter股份。此外，Twitter向SEC提交的「黃金降落傘補償」條款顯示，3人若被解僱，可獲總值1.275億美元的股票作為遣散費，另可享受一年的工資和福利，意味3人的賠償合計高達2億美元。

（綜合報道）

[國際金融]