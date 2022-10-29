馬斯克入主Twitter即炒高層 擬取消用戶禁令 特朗普：由理智者接管

據稱，馬斯克驅逐前朝舊臣後，已開始介入Twitter運作，這部分源於他對如何改革Twitter的想法，與其過往的營運方式相左，例如他曾表示希望確保社交網絡的「言論自由」。 彭博社的消息稱，馬斯克打算取消對用戶的永久封禁，意味美國前總統特朗普等被逐出Twitter的人，可能被允許恢復帳號。特朗普昨晚表示，很高興Twitter由「理智者接管」（in sane hands），但他沒有說明帳號若獲解封，他會否重返Twitter。他強調自家社交平台Truth Social「更好」。

將Twitter從紐交所退市

據稱，加德領導的Twitter法律團隊，在去年初美國國會遭衝擊後，決定將特朗普的Twitter帳號永久封禁。無法證實加德被炒，是否與封禁帳號的問題有關。曾自稱為「言論自由絕對主義者」的馬斯克，曾批評封禁特朗普帳號是「道德上錯誤的決定」。

在交易完成後，馬斯克發帖稱，「這鳥被釋放了」，暗示以藍色鳥作為企業標誌的Twitter可望在言論上減少限制。不過他同時澄清，Twitter不會成為「說任何話都沒有後果的自由放縱地獄」（free-for-all hellscape），暗示仍將進行一些內容審查，以回應廣告客戶的擔憂，儘管他強調收購Twitter不是為了賺更多錢，而是為了「幫助其熱愛的人類」。

歐盟委員會內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）發帖稱，在歐洲，「這隻鳥將要按照歐盟的規則飛行」，不能任由非法內容傳播。彭博社稱，馬斯克曾安排Tesla工程師與Twitter的產品負責人接洽，確保交接順利。對於馬斯克深感關注的Twitter虛假帳戶問題，馬斯克曾指摘阿格拉瓦爾、西格爾及加德誤導了他與其他Twitter投資者。路透引述知情人士稱，阿格拉瓦爾和西格爾是在交易完成後，被警衛護送離開Twitter大樓。彭博新聞的消息稱，總法律顧問艾德蓋特（Sean Edgett）同樣被護送出門。

賠償3高層合計2億美元

根據美國證交會（SEC）的文件，馬斯克須向阿格拉瓦爾、西格爾和加德，購入他們合共持有的6200萬美元Twitter股份。此外，Twitter向SEC提交的「黃金降落傘補償」條款顯示，3人若被解僱，可獲總值1.275億美元的股票作為遣散費，另可享受一年的工資和福利，意味3人的賠償合計高達2億美元。

（綜合報道）

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