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美核心PCE物價升5.1% 低預期

【明報專訊】美國9月通脹持續高企。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費（PCE）物價指數，在9月按年升5.1%，較8月高出0.2個百分點，是4月以來最高，但略低於分析師預期。按月計算，9月核心PCE升幅為0.5%，升幅與8月持平，符合預期。至於整體的PCE物價指數，9月按年升6.2%，按月升0.3%，兩者升幅同樣與8月持平。

道指早段升逾600點

通脹數據略低於或符合預期，美國10年期國債孳息率繼續在4厘以下徘徊。美股3大指數早段上揚，道指連續第4日向上，早段升逾600點。雖然亞馬遜早段股價曾挫一成，但部分近期累積頗大跌幅的科技股回升，納指早段升逾1%。受惠於能源價格高企，埃克森美孚（美：XOM）第三季利潤達196.6億美元創新高，逼近蘋果（美：AAPL）第四財季的207億美元利潤，早段股價升3%，創52周新高。

美國消費者的通脹預期向上。美國10月密歇根大學1年通脹率預期終值為5%，較9月的通脹預期上調0.3個百分點。美國10月密歇根大學5年通脹預期終值為2.9%，較9月的預期上調0.2個百分點。美國10月密歇根大學消費者信心指數終值為59.9，是半年以來最高。

美國9月個人收入按月增長0.4%，略高於預期。9月個人開支按月增長0.6%，較預期高出0.2個百分點。剔除物價變動因素，商品及服務消費按月升0.3%，反映消費持續穩健。

（綜合報道）

[國際金融]