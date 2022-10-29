moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

亞馬遜料今季收入僅升2%

【明報專訊】面對經濟環境不確定性，亞馬遜（美：AMZN）預計第四季收入按年升幅可能低至2%，是其歷來最低的聖誕旺季增長預測。亞馬遜預期，第四季收入介乎1400億至1480億美元，分析師原預期收入可超過1550億美元。亞馬遜解釋，這估計是考慮到美元強勢帶來的衝擊。亞馬遜早段股價最多跌12%，曾跌穿100美元創52周低位，市值一度跌穿1萬億美元大關。

股價挫12％ 市值曾穿萬億

消費者近期恢復疫情前的購物習慣，令電商業務增長急劇放緩。其他增長引擎似乎也發展放慢。企業削減支出，第三季廣告業務收入按年僅增25%，是以往增幅的一半。亞馬遜旗下的AWS雲端服務第三季經營利潤增長降至11%，遠低於分析師預期的31%增幅。值得注意的是，包括Prime會員費在內的訂閱服務收入，按年升幅首次跌至只有個位數，即使其Prime串流媒體已推出《魔戒》系列吸客。亞馬遜第三季整體收入按年增15%至1271億美元，略低於預期。季度經營利潤按年大跌48%至25億美元。

英特爾（美：INTC）第三季銷售額按年跌20%至153億美元，預計第四季收入更為疲軟，並下調全年業績展望。不過英特爾開始大力削減成本，並考慮裁員和剝離資產，以應對個人電腦需求（PC）大幅下滑而拖累盈利的局面，其股價早段升一成。

（綜合報道）

[國際金融]