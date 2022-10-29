亞馬遜料今季收入僅升2%

股價挫12％ 市值曾穿萬億

消費者近期恢復疫情前的購物習慣，令電商業務增長急劇放緩。其他增長引擎似乎也發展放慢。企業削減支出，第三季廣告業務收入按年僅增25%，是以往增幅的一半。亞馬遜旗下的AWS雲端服務第三季經營利潤增長降至11%，遠低於分析師預期的31%增幅。值得注意的是，包括Prime會員費在內的訂閱服務收入，按年升幅首次跌至只有個位數，即使其Prime串流媒體已推出《魔戒》系列吸客。亞馬遜第三季整體收入按年增15%至1271億美元，略低於預期。季度經營利潤按年大跌48%至25億美元。

英特爾（美：INTC）第三季銷售額按年跌20%至153億美元，預計第四季收入更為疲軟，並下調全年業績展望。不過英特爾開始大力削減成本，並考慮裁員和剝離資產，以應對個人電腦需求（PC）大幅下滑而拖累盈利的局面，其股價早段升一成。

（綜合報道）

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