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美科技巨企業績遜色 納指全周仍漲 分析：未隨負面因素下挫 後市料趨穩

標籤：經濟

【明報專訊】上周多家龍頭科企先後公布季績，雖然營收表現不及預期，惟蘋果公司（美：AAPL）績後反彈7.6%撐市，帶動納指上周五（28日）升2.9%至11,102點。儘管周內曾受微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）等股價向下拖累，但納指全周仍升2.2%。有分析認為，市場未有受到負面的基本因素影響，反而是後市的利好催化劑，預期股市將保持平穩。

明報記者 蔡穎霖

美股三大指數上周五表現皆向好，道指飈828點或2.6%，收報32,861點。標指也升2.5%至3901點。總結全周，道指累升5.7%，創下今年5月以來最佳單周表現，更是連續第4周上漲，為2021年11月結束連續5周升勢後首見。標指亦累升4%。

蘋果股價周五彈7.6% 撐起納指

環球經濟料將放緩，對消費和企業投資影響漸漸顯現，科技巨頭來季增長備受考驗，上周五股價走勢各異。蘋果公司上季純利創新高，雖看淡今季收入增長，但股價仍彈7.6%。由10月以來至上周五，蘋果股價累計反彈12.7%，重返9月水平。利潤和收入好過預期的英特爾（美：INTC）飈10.7%，惟周五公布收入預測遜預期的亞馬遜（美：AMZN）則跌6.8%。上周三因業績指引差過預期而急挫的微軟和Alphabet，上周五回升約4%（見表）。

摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson稱，雖然近日出現不少負面業績，但市場沒有因不利基本因素下跌，是向好走勢的催化劑，因此看好市場可繼績保持平穩。

他表示，目前投資市場前景仍不穩定，如果市場再次趨跌，標指跌穿3650點，則會再次看淡後市。隨年底迎來銷售旺季，他預計企業為清貨減價，銷售數據不佳或引發股市疲弱氣氛，但他認為美股最快可於2023年第一季結束熊市。

大摩：美股最快明年首季結束熊市

據EPFR Global的資金流向報告，截至上周三（26日）止一周，全球股市基金吸資229億美元，為今年3月以來最多。其中，美股基金錄得資金流入214億美元，貨幣市場基金亦錄得284億美元資金流入。

恒指夜期高水157點

恒指夜期收報15,020點，升129點或0.9%，高水157點。ADR港股比例指數收報14,960點，升0.7%。匯控（0005）ADR折合報40.7港元，較港股收市價高1.6%。阿里巴巴（9988）ADR折合報62.54港元，較港股收市價高1.3%。中電（0002）ADR和工商銀行（1398）ADR均較港股收市價低0.5%。