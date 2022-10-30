moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

彭博調查：市場對聯儲局12月加息幅度分歧

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，聯儲局在11月再加息0.75厘幾成市場共識，惟對12月加幅有分歧，彭博社向40名經濟學家調查，有三分之二受訪者預期加息幅度減至0.5厘，三分之一經濟學家料加息0.75厘。受訪者大多認為明年首兩次議息各加息0.25厘，意味至明年3月聯邦基金利率區間上限，或升至5厘。

據芝商所FedWatch工具顯示，11月加息0.75厘後，截至上周五預期12月加息0.75厘機率為43.4%，較月中最高時77%下降，而加息0.5厘機率為48.2%。早前市傳聯儲局考慮於11月會議發出放緩加息信號，有四分之一受訪經濟學家預計，議息聲明會有較溫和措詞，暗示加息幅度將會較小。

3/4受訪者憂過度加息

不過，調查顯示有四分之三受訪經濟學家認為，美國經濟未來兩年會因為加息出現經濟衰退，相對加息幅度不夠，他們更擔心聯儲局過度加息，對經濟帶來不必要的痛苦的風險會更大。多數經濟學家認為，聯儲局會在明年下半年首次小幅降息一次，至2024年會更大幅度地減息。

瑞士百達資產管理資深美國經濟學家Thomas Costerg認為，聯儲局仍低估貨幣政策滯後程度，緊縮政策全面效果或要在2023年中顯現，屆時才扭轉政策失誤可能為時已晚。富瑞發表報告，據該行領先3個月的先行指標顯示，美國核心通脹已見頂，美國30年國債孳息率因地產市場冷卻，步入收縮的軌迹，認為明年的投資主題或會變成「通縮」（Disinflation）。

不過，立場鷹派的美國前財長薩默斯，批評有參議員致函聯儲局呼籲暫停激進加息壓止通脹，認為一旦如同1970年代通脹失控，將導致更多的金融動盪和失業。