moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

幣安斥39億 隨馬斯克入股Twitter

標籤：經濟

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的440億美元（約3453億港元）Twitter收購案，早前終於落幕。虛擬貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬上周五於Twitter上回應參與收購Twitter的推文時，表示已匯出5億美元（約39.2億港元），並稱「自從馬斯克入主後，我對我的Twitter帳戶感到更加安全」。

幣安其後發聲明指出，幣安以股權投資者的方式，參與馬斯克對Twitter的收購案，強調承諾不變且期待未來能探索更多合作的機會。發言人表示，幣安正建構一個內部團隊，專門負責為Twitter提供區塊鏈及虛幣的協助。惟目前處於發展初期，計劃仍在制定當中。此外，幣安團隊將研究利用區塊鏈方案，解決Twitter的機械人帳戶等問題。

馬斯克過去對應用虛擬貨幣已甚具興趣，去年一度宣布特斯拉接受以比特幣購車，惟後以環保理由終止。馬斯克亦曾表示，有意將Twitter發展為微信般功能齊全的應用程式，可引入加密貨幣等支付方式。

通用汽車擬停在Twitter賣廣告

隨Twitter正式易主，特斯拉的同業、美國汽車大廠通用汽車（美：GM）擬暫停於Twitter上賣廣告。該行回覆CNBC時表示，由於公司正評估Twitter新管理層的營運方向，故暫停在Twitter投放廣告，但強調將繼續透過Twitter跟客戶溝通互動。

其他車企方面，Nikola（美：NKLA）據報維持原有方針不變。至於Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下Waymo、法國雪鐵龍及標緻汽車的製造商兼母公司Stellantis等，則未有回應查詢。曾表示討厭廣告的馬斯克，日前在Twitter向「親愛的推特廣告商」發文，意圖對一眾廣告商大派「定心丸」。