幣安斥39億 隨馬斯克入股Twitter

幣安其後發聲明指出，幣安以股權投資者的方式，參與馬斯克對Twitter的收購案，強調承諾不變且期待未來能探索更多合作的機會。發言人表示，幣安正建構一個內部團隊，專門負責為Twitter提供區塊鏈及虛幣的協助。惟目前處於發展初期，計劃仍在制定當中。此外，幣安團隊將研究利用區塊鏈方案，解決Twitter的機械人帳戶等問題。

馬斯克過去對應用虛擬貨幣已甚具興趣，去年一度宣布特斯拉接受以比特幣購車，惟後以環保理由終止。馬斯克亦曾表示，有意將Twitter發展為微信般功能齊全的應用程式，可引入加密貨幣等支付方式。

通用汽車擬停在Twitter賣廣告

隨Twitter正式易主，特斯拉的同業、美國汽車大廠通用汽車（美：GM）擬暫停於Twitter上賣廣告。該行回覆CNBC時表示，由於公司正評估Twitter新管理層的營運方向，故暫停在Twitter投放廣告，但強調將繼續透過Twitter跟客戶溝通互動。

其他車企方面，Nikola（美：NKLA）據報維持原有方針不變。至於Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下Waymo、法國雪鐵龍及標緻汽車的製造商兼母公司Stellantis等，則未有回應查詢。曾表示討厭廣告的馬斯克，日前在Twitter向「親愛的推特廣告商」發文，意圖對一眾廣告商大派「定心丸」。