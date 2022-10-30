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得州教師退休基金大減中國股票配置

標籤：經濟

【明報專訊】中共二十大會議後，外資有流出香港和內地股市之勢，不過近年中美關係轉差，加上內地加強監管科技企業，一些外國退休基金已有減持中國股票的配置。

內地市場在整體配置佔比減半

《華爾街日報》指出，規模達1830億美元的美國得州教師退休基金，在上月通過將內地市場在新興市場配置，由35.4%削減至17.7%，佔整體配置由3%降至1.5%，預計需要6個月實施，基金指根據其經濟和政治分析，縮減對中國的投資。

此外，規模1820億美元的美國佛羅里達州退休基金，在3月亦暫停對包括中國內地的新興市場進行新投資，該州行政委員會臨時投資總監Lamar Taylor當時指出，停止投資是因為內地房地產市場面臨壓力，以及政府對科技和教培行業「有些不穩定的回應」。他在8月表示，中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，以及與俄國的同盟關係，或會影響其在中國投資的價值。

此外，報道亦引述退休金管理人員稱，2019年和2020年一家大型基金選擇放棄多項在內地私人債務的投資，因為擔心一旦美國政府增加對中國投資的限制，須被迫蝕本出售投資。

不過，亦有退休基金維持在內地投資，加州教師退休基金在8月開始為尋找專門的投資中國股票的基金經理，而北卡羅來納州財長Dale Folwell亦稱，雖然存在風險因素，但中國是世界第二大經濟體，因此不打算在配置有任何改變。