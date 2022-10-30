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日圓貶變相減薪 日難聘足夠外勞

【明報專訊】日圓兌美元及其他貨幣大幅貶值，吸引外國遊客赴日本血拼。不過對於在日本賺取外匯的外國勞工來說，日圓貶值無疑令他們的薪酬「大縮水」，匯回家鄉的錢愈來愈少，甚至不足以維持家計。部分來自新興市場的勞工正考慮轉往澳洲等工資較高的英語國家，又或乾脆留在家鄉，免得離鄉別井卻仍然收入微薄。《日經亞洲》指出，過去10年，日本平均工資折算成美元已下跌40%。隨着日本與新興市場的薪酬差距收窄，需要僱用大量人手的日本建築企業、護老機構等，愈來愈難僱用到足夠的外勞。

資料來源：日經亞洲、共同網、日本經濟新聞

日圓兌美元今年以來貶值26%左右。有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資預計，若日本央行維持現行的超級寬鬆政策，日圓兌美元或於明年貶值至170，為1980年代中以來最低水平，每百日圓恐見4.6港元。

東京MPKen培訓中心每年為有意赴日本工作的越南建築工程師提供50個培訓空缺，2019年吸引到超額數倍的申請。今年秋天，MPKen預計，新一年課程無法招足50人。外國人對日本職業訓練課程興趣減少，主要由於日本工資折算成外幣後「大縮水」，過去兩年，日圓兌越南盾跌逾20%。

目前日本的外國建築工程師平均月薪約20萬日圓（約1.07萬港元），越南同一行業的技工平均每月可賺取2500萬越南盾（約7883港元）。MPKen指出，隨着薪酬差距收窄，日本作為外勞主要目的地的優勢迅速下滑。

在東京群馬縣療養院工作的23歲菲律賓籍女工向《日經亞洲》表示，每月將3萬日圓（約1607港元），相當於月薪15%寄回菲律賓給家人。她現在擔心自己的匯款價值大跌。為菲律賓人安排海外工作的菲律賓技術實習計劃許可機構協會（APLATIP）表示，隨着日圓貶值，愈來愈多工人選擇前往澳洲等工資較高的英語國家。

東南亞個別行業薪酬與日差距收窄

按9月日圓兌美元的匯率計算，日本工人的平均工資較2012年低四成。雖然與日本相比，越南和菲律賓的整體工資仍然很低，但個別行業的薪酬差距正與日本收窄。假設日本非製造業平均工資折算成美元為100，越南和菲律賓的平均工資只有日本的兩成至三成，但建築及護理行業的工資，已相當於日本平均水平的五成至七成。至於新加坡和香港的非製造業工資水平，更已超越日本（見圖）。

即使是日本本地工人，過去20年也面對工資停滯不前的困境。日本首相岸田文雄上周重申，為實現其政府主張的「新資本主義」，將優先致力於「結構性漲薪」，創造「高薪吸引高技術人才、提高生產效率的良性循環」。不過，他早前接受《金融時報》訪問時強調，日本央行需維持寬鬆政策，直至工資上漲。這意味日圓可能持續偏軟，削弱日本薪酬對外國人的吸引力。

根據日本人力資源行業的經驗，當一個新興經濟體的人均GDP超越7000美元，其輸往日本的勞動力就開始下降。若這些新興經濟體的人均GDP超越1萬美元，她們就會開始接收來自其他地區的勞動力。這是中國此前出現的情况，而越南似乎也踏上類似的軌迹，越南人均GDP預計將在5年內由4000美元提升至7000美元。

極缺建築工人 地盤面臨停工

日本去年有172萬外勞，佔日本勞動人口2.5%，較10年前增長約100萬人，目前大部分來自越南，尼泊爾的外勞人數也在增加，但日圓貶值及其他地區工資上漲，增加了日本招聘外勞的難度。

目前日本建築業人手嚴重短缺。日本鋼筋承包商協會負責人Shogo Iwata稱，除非提高工資，否則部分建築工地將面臨停工。目前日本的鋼筋技工有兩成是外籍工人。日本國際協力機構（JICA）估計，若要實現日本政府的經濟增長目標，日本到2040年需額外吸納500萬外勞。

外勞入息稅高 削赴日工作意欲

日本政府推出了一項新計劃，讓外國工人與日本人同工同酬，但很多公司傾向招募技術培訓生，以降低成本。外國實習生和留學生通常在日本從事最低薪的工作。除了工資缺乏吸引力，外籍工人平均還要向日本政府繳納10%入息稅，較許多越南和菲律賓人在本國繳付的稅率還要高，影響外勞赴日本打工的意欲。

東京人力培訓機構Fourth Valley Concierge創始人柴崎洋平指出，不做任何事就有外國人前往日本打工的時代快將過去，現在需改變心態，學會走出去，從外國尋找工人。

Fourth Valley Concierge於9月在尼泊爾開設辦事處，為護理人員等提供日語課程。它還計劃在日本設立聯絡中心，為外國人提供在日本生活的建議。

[企業地球村]