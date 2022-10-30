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日大舉QE未奏效 物價薪酬停滯不前

【明報專訊】經濟及金融市場研究機構Totan Research首席經濟學家Izuru Kato，在紐約的大戶屋門店，對一份烤魚套餐的價格連稅及小費相當於6000日圓（約322港元）深感驚訝，因為這是日本價格的6倍。午餐價格差距，只是日本與其他發達經濟體之間，物價與薪酬差距擴大的例子之一。過去20年間，日本的物價及薪酬幾乎停滯不前，而兩者在美國卻大概上漲1倍。

日圓兌美元近期跌至32年低位，加劇了兩國物價及薪酬差距，但這同時反映日本決策者過於依賴寬鬆政策，未有致力解決勞動力升級轉型等深層問題。日本第一生命經濟研究所分析，日本需要一個更具流動性的勞動力市場，讓學習新技能的工人能進入高薪的增長型行業。

日央行藉日圓貶值帶動薪酬目標落空

日本央行於2013年啟動的大規模貨幣寬鬆計劃，使日圓兌美元由2011年的75日圓峰值下滑，當時預期這措施可刺激經濟，推動物價上漲，進而帶動薪酬上升，但這些目標仍未實現。私人企業的數據分析表明，經濟信心對工資增長的影響，較日圓貶值更大。

高盛根據1982年至2020財年的薪酬數據進行分析，發現企業對增長前景的預期，是加薪的最大動力。企業預期收入每提高1個百分點，工資就會漲0.6%。

除工資增長落後，日本自1990年代以來的企業本地投資一直委靡不振，向數碼技術轉型進展緩慢。自2000年以來，日本的產能指數已下降14%，同期的美國類似指標卻攀升18%。根據經合組織（OECD）的數據，日本的人均生產力在OECD的38個成員國當中排名28。

生產線外移 貨幣貶值無法提升出口優勢

在少子化、老齡化加劇的背景下，日本整體生產力面臨隱憂。此外，隨着日本企業的生產線不斷轉移海外，即使日圓貶值也無法進一步提升出口優勢。摩通佐佐木融預期，由於能源等價格上漲，2022年日本的貿易逆差或達到20萬億日圓（約1萬億港元）創新高。

瑞穗銀行稱，要有效阻止日圓貶值，需扭轉日本經濟的貿易逆差結構，僅憑日圓暫時大幅貶值，難以推動日本企業將生產線遷回本土。

[企業地球村]