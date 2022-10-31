在LinkedIn上做B2B影片營銷

LinkedIn主編寫了一篇關於LinkedIn影片營銷的文章，我整合了一些經驗，很想跟大家分享以下五個重點：

1. 以觀眾為本提供價值:

這一點B2B往往比B2C做得好，因為內容營銷在B2B市場已發展得很成熟。影片營銷不能期望發片就一擊即中，有時更需要計劃一系列影片，為目標觀眾和客戶解決問題，甚至未必跟產品服務直接了當。就算在LinkedIn一個商業內容主打的平台，讀者也不會對一味硬銷沒有價值的內容垂青。反而能解決工作或商業問題的內容更能引起受眾注意。

2. 製作手機觀看的垂直影片:

LinkedIn公布有91%的用戶也是用手機觀看LinkedIn內容。品牌往往一條片走天涯，就是習慣了用「橫島」就一個Output放不同平台。最近好多了，品牌因為IG的緣故多拍了垂直影片。在LinkedIn發布內容，要兼顧手機、電腦使用者，或是影片期望有其他用途，如果不想太「前衛」用垂直拍攝，至少應考慮「正方島」。其實不同社交媒體平台使用者習慣都以手機為先，垂直拍攝影片實在錯不了。

3. 可以更休閒但不是更隨便:

短片營銷流行，不再像以往般要求極度高質素的大製作。而事實大家的手機都能夠拍到4K甚至以上的影片，所以拍攝技術和說故事技巧才是關鍵。影片內容不用事事過度認真，但拍攝時卻應該認真，我說的是就算用手機拍攝也應該確保「手要定」。我看到太多品牌市場部同事提供「隨意的」素材，多因為手震或是不停移動而不能用。這點簡單的用腳架就可以解決。

4. 配合靚聲加字幕:

拍攝影片大家多留意畫面內容，往往忽略了聲音的重要性。如果需要有主人物說話，應該考慮用外置的麥克風，還有四周環境會否太嘈雜。研究發現有不少網民不願意繼續觀看影片，跟影片的聲音質素有很大的直接關係，甚至高於影片的影像質素。再者，能夠花點心機為影片，配上不同語言字幕也有大幫助。

5. 精簡扼要不宜長篇大論:

B2B影片製作有相當歷史，但專注為社交媒體製作的，可能還沒有太多。如果影片來源本身是品牌的教育影片和網上研討會等等，內容豐富卻時間相當，適宜「分段碎上」。短片能吸引本來對內容有興趣及沒有耐性的朋友觀看，對主題本身有興趣的朋友也自然會繼續追看其他相關短片，所以以短片形式發布萬無一失。

短片營銷如此火熱，你的品牌在計劃下年的營銷內容時有將影片內容製作放在計劃以內嗎？

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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