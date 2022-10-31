屬「HKT Home」業務 強攻早有部署

蔡煒健出任現職前，主要負責Now TV收費電視業務的整體發展策略及業務營運。香港電訊今年3月將旗下網上行（寬頻）、固網電話及eye多媒體服務、Now TV、Smart Living、HKT education整合為HKT Home，目標正是針對以照顧家庭各成員的需要，務求不論在家工作、遙距學習，以至娛樂一應俱全。而小朋友作家庭生活的核心，HKT Home指會投入更多資源鞏固及進一步開拓這個市場。

配合「STEM」及互動科技熱潮

Sooper Yoo作為HKT Home的一員，的確符合近年學界大熱的「STEM」、互動科技等熱潮，再加上選址在港島西大型屋苑寶翠園，食正港島11區校網，在項目附近至少有10所本地及國際幼稚園、3間本地小學。

同時，港島西一向缺乏大型兒童室內遊戲設施，故即使在疫情期間開業，但因小學幼稚園都半天授課，在幫孩子「放電」的龐大需求下，平日下午人流仍不俗，在假日更是不時有爆滿情况。

2020年香港電訊從母公司電盈收購Now TV，成為「四網合一」服務供應商，即使今年上半年受到經濟環境、競爭及移民影響，期內收費電視業務收益亦只跌2.3%，錄12.03億元。目前其收費電視亦設有專為兒童而設節目組合，內容包括Disney Channel、Watch n Learn及Cartoon Network等。