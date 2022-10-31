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迅銷結合線上線下模式 助客戶無縫購物

標籤：經濟

【明報專訊】迅銷（6288）旗下品牌UNIQLO近年因應疫情加快推動OMO（Online-Merge-Offline）零售新模式，官方App截至今年6月底已累積逾200萬登記會員，近月亦針對用戶的需求加入門店即日取貨、網上修改褲長等新功能。

UNIQLO香港電子商貿部資深經理梁立維表示，今年4月推出「門店自提即日取貨」服務，半年期間使用該服務的訂單由最初的15%大增至現時的四成，修改褲長服務使用比率亦超出品牌預期的1.83倍，未來會致力為消費者帶來無縫及快捷便利的購物體驗。

今年增設兩分店

截至今年6月底，UNIQLO在港共有30間分店，按年淨減少1間分店。集團強調實體店是展示品牌價值的重要渠道之一，亦是零售策略的重要一環，今年內會增設兩間分店，包括9月開幕的將軍澳寶琳店，荃灣愉景新城店亦即將在本周五（11月4日）開幕，強調會繼續密切留意本地市場變化及顧客需求，尋求適合的地段和時機。

梁立維指出，現時即日取貨訂單只適用於當日早上11時之前的香港訂單，未包括周日及公眾假期。梁立維指出，由計劃即日取貨服務至推出歷時約半年，最大的困難在於客戶下單後倉庫送遞至門店的效率，因此與第三方合作設立自動化分揀訂單方案，量身定製倉庫配貨系統，令每小時可處理商品提高3倍，系統準確率已達至99.9%以上。

同時，梁立維指出，隨着內地及國外的電商通過直播與顧客互動，香港顧客對直播亦有一定認識，今年更由每周一次直播增至兩次，周一直播主要用於介紹新品，觀看次數較周四直播高出四成，接下來的「雙十一」亦會繼續通過直播為客戶介紹優惠及產品。

直播優惠新品迎雙十一

至於未來的發展方向，UNIQLO香港電子商貿部及營運支援部總監三谷広秋認為，門店商品不夠齊全仍為客戶帶來不便，因此會繼續由此方面着手，使各間分店與利舞臺旗艦店的商品量看齊。