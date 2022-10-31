沒有紅藥丸藍藥丸 元宇宙演唱會暫難盛行

台灣歌手曾舉辦 負評較多

要說元宇宙演唱會的好處，首先是沒有實體場地限制，不但容許更多天馬行空的特效，對歌手而言也更具彈性，樂迷亦不用抱怨紅館的「絕望座位表」。其次，「遊戲化」也是元宇宙演唱會的一大特色，樂迷不單可以細心欣賞歌曲，更可以化身成為虛擬角色，跟台上的歌手、旁邊的樂迷互動，一起參與其中，製造更好的沉浸感。

最近舉行元宇宙演唱會的歌手有來自台灣的徐佳瑩，她上周五（28日）於全息音樂平台「BEATDAY」上舉行首場元宇宙演唱會，惟完場後的負面評價普遍較多。有網民覺得體驗頗有趣，但怕3D影像導致頭暈，故不敢亂動；也有網民認為，元宇宙演唱會根本不能稱作為「演唱會」，免費直播還比較有臨場感。

更甚者，有網民在徐佳瑩fb留言直罵：「史上最爛體驗！」該網民指出，自己花了超過一小時下載，但演唱會只有20分鐘的時間，即使用配有全新晶片的手提電腦，畫面仍是斷斷續續。筆者相信，歌手「轉戰」元宇宙的原因，除了是「貪新鮮」，更希望為觀眾發掘不同的體驗。惟再沉浸式的演出，若沒有合適的配套支持，亦難以達至最好的效果。

技術不足 仍未能實現大規模交互操作

現實生活當中，我們沒有紅藥丸或藍藥丸，無法「真正」進入網絡世界；元宇宙演唱會仍要依賴雲計算、區塊鏈等技術，觀眾亦要依賴擴增實境（AR）、VR等裝置。姑勿論VR於香港尚未完全普及，現時已有不少研究報告表示，若沉浸在VR的世界當中，不但會頭暈目眩，也會出現感官不協調的問題。

回到技術層面，因應目前的元宇宙演唱會，仍未能完成實現大規模交互操作，相信演唱會的細緻程度將有不少進步空間。總而言之，就目前的配套而言，不論是元宇宙樂園、或是元宇宙演唱會，若希望創出超乎想像的可能，相信仍需要走一段路。

明報記者 蔡穎霖

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