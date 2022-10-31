moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

富蘭克林鄧普頓：歐美三類物業料逆市跑出

【明報專訊】美國聯儲局及歐洲央行今年大幅加息（見圖1及2）遏抑高企的通脹後，當地樓市有見頂回落迹象，不過，富蘭克林鄧普頓旗下Clarion Partners投資研究主管Tim Wang（圖）認為，有三類物業現仍值得留意，當中包括：（1）租金與通脹掛鈎、（2）受惠人口結構趨勢，可望提供穩定現金流，以及（3）在環境、社會及管治（ESG）方面有突出表現者。

Wang指出，通脹升溫、利息上升、衰退風險及俄烏戰爭等，均屬美國及歐洲經濟現時面對的不明朗因素。當中，Wang分析，美國及歐洲於2020年3月出現新冠疫情大流行後，居民日常生活及正常市場周期均被擾亂，例如隨着美國聯儲局及歐洲央行於當年3月下旬開始積極印鈔，重啟量寬（QE）救市，經濟在2020年下半年曾開始同步復蘇，惟隨着通脹飈升，有關央行今年以來亦先後開始加息，收緊銀根，美國及歐洲經濟今年底或明年初便有可能出現衰退。

不過，Wang強調，事情並非一面倒向壞，例如美國及歐洲的消費者開支至今仍然保持理想，家庭住戶及企業的資產負債表穩健、企業盈利亦向好，均屬正面信號，而且槓桿率，特別是銀行體系內的槓桿率低於2007年、金融海嘯爆發前的水平，故此該行認為，是次可能出現的經濟衰退，不會如金融海嘯時般嚴重，而情况在2024年便有機會開始好轉。

歐美通脹將長期高於疫前

宜選可對冲通脹資產

根據Wang的預測，即使歐洲通脹不會長期高企於現時的9%至10%，未來數年可能會回落到3%至4%，但仍遠高於2020年新冠疫情爆發前的水平，而美國通脹情况估計亦相若。

Wang指出，在上述宏觀環境下，很多投資者傾向投資一些可帶來穩定收入及對冲通脹的資產，而該行認為，房地產是當前適合的投資之選。舉例說，截至今年第二季，美國房地產整體回報過去44年一直跑贏通脹；而歐洲商業房地產過去10年也能提供較通脹率理想的風險調整後回報。

美物流中心歐酒店 租金續升可期

根據Wang的分析，現時有兩類歐美房地產可以對冲通脹──第一類是簽訂的長期租約與通脹掛鈎，業主可以將上升的成本直接轉嫁予租戶，舉例說，歐洲不少醫療中心、教育或其他政府物業， 租約均列明租金升幅將與當地通脹掛鈎，便是當前宏觀環境下的好選擇；第二類是物業基本因素強勁，業主在目前的經濟環境下也可以加租，從而提升營業淨利（Net Operating Income、NOI），例如空置率低、租金收入高單位數增長的美國物流中心，以及受惠於歐元匯價大跌、美國遊客湧至的歐洲酒店。

醫療中心長者宿舍

受惠人口老化趨勢

Wang又認為，可以籠統將房地產分為兩大類投資主題，第一類投資主題是周期性，有關物業的回報與經濟增長、就業市場及盛衰周期掛鈎，例如寫字樓、零售及服務式住宅；第二類主題則是結構性增長，往往與人口結構等因素有關，例如醫療中心及長者宿舍目前便受惠於人口老化的趨勢，即使經濟明年出現衰退，租金收入的抗跌力亦較強。

ESG房地產受機構投資者青睞

Wang指出，醫療中心、退休人士宿舍、可負擔房屋（affordable housing）、社會房屋（social housing）及學生宿舍等與ESG及社會基建相關物業，被不少機構投資者給予很高的評價，同樣屬於具備結構性增長機會的房地產項目。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]