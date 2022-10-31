GOGOX拓保險科技業務 最快明年推 8月購保險經紀公司 冀打破依賴中介情况

明報記者 方楚茵

GOGOX聯合創辦人關俊文（Reeve）接受訪問時直言希望打破買賣保險長期依賴顧問的情况，「我哋希望未來能夠打破長期靠agent（保險中介）嘅情况，如果我平台可以幫你做到，點解仲要靠agent？」

關俊文：多款保險助鞏固物流業務

Reeve大學畢業後曾經做過保險經紀，熟知保險業情况的他如數家珍般介紹GOGOX在發展業務過程中需要涉獵的保險，好似「車保」是司機必買保險，又有如在運載大型或貴價貨時需要到「意外保」、「運輸保險」、「第三者責任保險」等。加上集團本港業務中八成都是企業客戶，企業客戶有時遇到接單司機只是平台司機，會較在意對貨物的意外保障，所以Reeve指公司一直有為部分長期對接企業客戶的司機購買「意外保」，以滿足業務需要，以上都是發展保險科技業務會機機遇。

隨着GOGOX的業務發展，Reeve指公司一直在探索保險科技這一環，既然公司擁有那麼多司機、用戶數據，就可以利用保險科技，幫司機、客戶根據他們的記錄去投保、核保、搞理賠等，令他們能以合理價格購買保險產品，公司亦可從中賺取佣金，不用再依賴傳統渠道由保險經紀。而且提供這項增值服務既能完善GOGOX的生態圈，亦能提升客戶及司機的黏性及忠誠度。

貨車意外較少 有信心覓伙伴推產品

Reeve透露正與不同保險公司洽商合作機會，但始終要時間商討細節、了解理賠流程，加上以往很多保險公司不願意做車保，因為賠付率高，但Reeve指出，貨車的意外數字較低（去年涉及意外的車輛按類型計，輕型貨車於九類車類中意外宗數排第五低），賠付率亦僅一半一半，相信公司能找到好的合作伙伴，為司機及客戶找到好的產品。

另一方面，公司亦正自行籌備一些推廣活動，如按司機的往績、服務年資、忠誠度、賺錢能力等分類，可能向某一類別的獲選司機出資購買部分意外保，在各範疇上既可以為司機提供保障，亦令使用客戶受益。