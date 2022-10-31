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手機嘟NFC卡片成新潮流

【明報專訊】商界人士和別人交流時，若派光了隨身攜帶的卡片（名片），不無尷尬。不過，近年新興的NFC卡片只需對方用智能手機嘟（感應）一下，卡片上的資料就會即時傳送及儲存到智能手機的「聯絡人」內，既不消耗紙張，亦無「派光」的問題，更成為環保和「數碼轉型」的象徵，間接提升公司形象。

明報記者 薛偉傑

NFC Touch共同創辦人馮漢忠表示，該公司成立於2015年，最初是將NFC晶片應用在智能手機的周邊裝置和物聯網產品等。2019年開始為大型企業製作NFC卡片，代替傳統的印刷卡片，每次最低訂購量為數百張。不過，礙於兩大原因，當時市場還未成熟。首先，很多內地品牌中低價Android智能手機當時未內置NFC晶片。此外，蘋果公司一直限制iPhone的NFC功能。因此，該公司當時為企業客戶製作NFC卡片時，也會印上QR Code，以便他們遇上使用iPhone或沒有NFC功能的Android手機的新朋友時，也可以掃描QR Code來獲取其聯絡方法。

到2020年，蘋果公司開放iPhone的部分NFC功能給其他NFC裝置。該公司在2021年6月開始承接小企業和個人的訂單，即使每次只訂製一張NFC卡片。至今，該公司累積交付約5萬張NFC卡片。其中，較大的客戶有國際保險公司、銀行、酒店、奢侈品品牌，以及本地某大地產代理商，亦有幾個本地地產發展商正在小量使用。

若以地區來劃分，歐美市場生意最多，其次是日本和新加坡，第三是台灣和中國大陸。本地市場佔整體生意的10%，直接收入不算高，但間接帶來外國市場的收入。例如，有外國公司的香港分公司使用NFC卡片後，其總公司也會落單。另外，有香港商界人士向外國合作伙伴展示NFC卡片後，後者會主動聯絡該公司落單。因此，該公司不曾到外國宣傳，也能夠接到外國訂單。馮漢忠笑稱：「我經常說，每個客戶使用其NFC卡片時，都在間接協助我們宣傳。」

靠客戶「宣傳」 資源放在技術支援

他強調，企業客戶轉用NFC卡片，除可以節省行政成本和印刷費之外，在品牌形象上亦有好處。例如，有酒店餐廳的總廚向食客展示其NFC卡片時，食客往往意外，連酒店也重視環保和數碼轉型。

馮漢忠又稱，該公司同時提供手機App和網頁，讓客戶隨時修改NFC卡片上的資料，不論升職、調職，還是公司搬遷、部門重組改名等，毋須重新製作NFC卡片。對於大公司的人力資源部門來說，可以節省很多行政工作。

至於NFC卡片的外層物料，有塑膠、木、鋼等選擇。客戶可以提供相片或圖片，讓該公司印在NFC卡片上，沒有額外收費。

現時，該公司為客戶製作每張NFC卡片收費480元；若一次訂製30張或以上，可獲優惠。這是一次過收費，客戶可永久使用，包括上述的手機App和網頁。若客戶遺失NFC卡片，可在網上設定令它失效。

隨時修改刪除資料 省行政工作

該公司的宣傳開支主要限於網上關鍵字廣告。馮漢忠認為，與其賣廣告，不如做好技術支援。在香港，該公司交貨給企業客戶時，經常都會直接上門作示範，以肯定客戶懂得使用該公司的手機App或網頁來修改NFC卡片上的資料。若是外國客戶，會透過Zoom來示範。此外，該公司亦可以提供額外服務，告訴企業客戶如何改裝其門禁系統，以支援員工的NFC卡片。

擬赴英開設分公司

馮漢忠預測，公司今年來自NFC卡片的收入，將會比去年增加3倍，明年更可能比今年增加5倍。由於他曾在英國留學和工作，持有英國護照，加上近年不少港人移居當地，所以他也計劃將來在英國開設分公司，以進一步開拓當地業務。

[新經濟新天地]