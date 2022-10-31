EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈

【明報專訊】據悉，香港至少已有3家公司推出了代客製作NFC卡片的服務。除了NFC Touch，數碼身分共享平台有限公司（EiD）亦是較為人所知的業者。公司首席執行官王勃、首席運營官陳岐表示，該公司用了一年完成技術研發，由去年12月開始推出NFC卡片業務。該公司稱之為「快傳卡」，每張一次過收費大多介乎448元至498元，外層為真皮則要998元。至今，該公司已交付了1萬多張NFC卡片，本地客戶佔九成以上，餘下是台灣、日本和東南亞客戶。
該公司製作的NFC卡片有一個特點，當卡主的新朋友用智能手機嘟卡時，除了可以在「聯絡人」收到卡片上的資料之外，亦會收到一個WhatsApp信息，內有卡主的自我介紹，以加強對方印象。此外，該公司又為每個NFC卡片客戶提供一個簡單網頁，讓後者自行輸入個人簡介，以及設定多個社交媒體戶口的連結等。
該公司找來一批商戶提供「優易賞」的消費優惠。任何曾光顧該公司訂製NFC卡片的客戶，都會自動成為「優易賞」的會員，通常可獲有關商戶提供折扣優惠，或贈送產品或服務。
未來，該公司更會致力打造一個共贏的生態圈，以吸引更多企業成為其NFC卡片業務的客戶。暫時，其NFC卡片客戶以中小企為主，但有大企業開始或即將使用，包括地產公司、保險公司、銀行等。