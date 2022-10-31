EiD：付運逾萬張 擬為客戶打造共贏生態圈

自動成「優易賞」會員 獲消費優惠

該公司製作的NFC卡片有一個特點，當卡主的新朋友用智能手機嘟卡時，除了可以在「聯絡人」收到卡片上的資料之外，亦會收到一個WhatsApp信息，內有卡主的自我介紹，以加強對方印象。此外，該公司又為每個NFC卡片客戶提供一個簡單網頁，讓後者自行輸入個人簡介，以及設定多個社交媒體戶口的連結等。

該公司找來一批商戶提供「優易賞」的消費優惠。任何曾光顧該公司訂製NFC卡片的客戶，都會自動成為「優易賞」的會員，通常可獲有關商戶提供折扣優惠，或贈送產品或服務。

未來，該公司更會致力打造一個共贏的生態圈，以吸引更多企業成為其NFC卡片業務的客戶。暫時，其NFC卡片客戶以中小企為主，但有大企業開始或即將使用，包括地產公司、保險公司、銀行等。

[新經濟新天地]