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李澄幸：安老按揭未必愈遲申請愈好

【明報專訊】讀者張太來信：

我和先生都已經退休，子女都已經成家立室，不打算依靠子女的供養，同樣也沒有特別希望要留很多資產給子孫。現時，有打算申請安老按揭計劃，但聽說是愈遲申請愈好，對嗎？

筆者回覆：

近年，愈來愈多退休人士或準備退休的人士關注安老按揭的應用，筆者觀察到的理由包括樓價累計升幅巨大，已成為很多退休人士手上最大的資產，以及家庭觀念的改變，父母不期望養兒防老，同時盡可能靠自己的資產退休。事實上，這樣可能反而更樂得輕鬆，甚至更易「計數」，就正如張太的想法一樣。

提及安老按揭的申請時機，坊間的確有說法表示愈遲申請愈好，普遍的理由如下。首先，很多退休人士都很關心子女，希望將物業留給後人，只要一天不申請安老按揭，物業就一天沒有負債，理論上可以傳承更多的財富。第二，以張太的年齡做例子，如果現時申請安老按揭，市值800萬的物業，選擇固定利率及終身年金期的話，每月可領取的年金金額是21,680元；假設其他因素不變，10年後，即73歲才申請，每月可領取的年金金額是33,930元。

驟眼看以上兩個說法，似乎都沒有錯，但如果理財規劃不夠完善，都是有可能犧牲了退休生活質素。如果明明退休儲備不夠充足，真的是名副其實的紙上富貴，資產不少，但沒有現金流是現時很多退休人士的難題，如果為了傳承更多財富而不申請安老按揭，其實是本末倒置的。至於年紀愈大才申請，年金金額愈高，從表面上看數字是沒錯的，但同樣是延遲了使用資產變成現金流，是好是壞還得看整體的規劃。

回到張太的情况，進一步做一些模擬情况來說明。模擬情况一，張太現時的每月支出約2萬元，假設其他因素不變，現時手上的現金可以用大約10年的時間，現金用完後才申請安老按揭計劃，之後就用安老按揭計劃所得到的年金支持退休生活直到終老。模擬情况二，張太現時就申請安老按揭，每月可領取21,680元，足夠生活開支，由於有了穩定的現金流，不用再擔心「命長過錢」，手上的250萬元的現金可以安心的進行投資，建立一個投資組合。

足夠現金流 提升退休生活質素

由於現金流足夠生活，這個投資組合理論上可以用5年甚至10年的時間周期進行部署。假設這個投資組合可以獲取年均5%的投資回報，10年後將增值至400萬，到時再用這400萬購買年金或其他可較穩定派息的產品，退休生活將可以更豐盛，重點是張太已經明確沒有考慮將物業傳給子女的想法，為何不考慮早點確定一份終身現金流，在此基礎上進一步用好手上的現金去增值呢？最後，以上只是根據有限資訊所提供的通用意見，任何有退休策劃需求的人士，均建議根據自身的財務情况，諮詢相關的專業人士。

財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]