溫傑：時代電氣載通可中線持有

以內地經濟數據而言，上星期公布的數據總體優於預期。第三季中國GDP按年增速反彈至3.9%，優於首兩季及市場預期。數據反映經濟活動回升，基建投資持續走高，景氣按季觸底回暖。9月數據喜憂參半，整體固投增速進一步攀升；惟消費受疫情衝擊等影響，上月增長再次放緩。

美股回穩、配合內地總體經濟正溫和復蘇趨勢，本應有利港股的投資氣氛，可是最終走勢未如預期。部分分析指出，在新一屆中共最高領導層之中，缺乏被認定為屬市場主導的經濟改革代表人物，加上首次提及「規範財富積累機制」，市場擔心不利經濟改革及金融業發展。事實上，上周的資金流向可見，外資狠心沽貨，內地資金及散戶傾向趁低吸納。展望後市，港股因超賣出現短期反彈，中期後市仍有下跌風險。在業績期內，個股的股價上落幅度尤其增加，各位戰友務必做好風險管理。

時代電氣業務前景正面

第一隻介紹的是時代電氣（3898），其主要從事軌道交通裝備產品及相關服務。集團積極佈局其他產業，包括在功率半導體器件、新能源汽車電驅系統等。集團首三季度營業收入108.8億元人民幣，按年增27.6%。歸屬股東淨利潤15.6億元人民幣，增30%。今年首三季度軌道交通裝備產品實現營業收入72億元人民幣，同比增長5%。同期新興裝備產品的收入為35.3億元人民幣，按年增137%。其中，功率半導體器件及新能源汽車電驅系統的相關收入，分別增長77.8%及193.8%。工業變流更按年大增超過300%。

集團未來發展可受惠政策。隨着二十大會議閉幕，投資者注視將於12月舉行的中央經濟工作會議，更多的刺激措施有機會在該會議上提出，料中央將加快基建投資以拉動經濟，鐵路設備行業復蘇勢頭於明年持續。新興裝備業務方面，在絕緣柵雙極電晶體（IGBT）領域持續發展，可在國產化趨勢下搶佔市場份額。

看好其後市的投資者，可於32.8元以下買入，首個目標為36元。若市况配合，中線有機會回升至39元或以上水平。為減投資風險，跌破29.5元或需先行止蝕。

載通可分段收集

第二隻介紹的股份是載通（0062），旗下業務除大家熟識的專營公共巴士業務（即九巴及龍運）外，亦包括非專營運輸業務、物業發展及內地運輸業務。受新冠疫情打擊，集團上半年業績由盈轉虧，但隨着日趨復常，業績有望改善。更重要的是，集團正積極推動多項計劃，有利中長線業績表現。以地產業務計，位於觀塘巧明街的改建項目預計會於明年落成，當中包括2幢商廈及商場，有望為集團帶來穩定的租金收益。此外，集團決定將屯門工業區內的用地重建發展成商廈，未來將為集團進一步帶來經常性租金收入。載通投資前景日趨明朗化，適合分段部署作中長線持有。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]