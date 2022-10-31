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林嘉文：加息未完 美元短期仍看升

【明報專訊】雖然近日市場憧憬美國聯儲局或會因經濟放緩而減慢加息，惟當地第三季GDP卻成功擺脫前兩季的收縮情况，加上下月初美聯儲將再度議息，一旦論調偏鷹的話都可能會影響到市場氣氛。

近日英國的緊張政局有所紓緩，支持英鎊回穩，加上市場預期日本政府干預匯價，有利日圓反彈，兩者限制了美元自9月底以來的升勢。不過，隨着美聯儲的加息速度繼續高於其他市場、全球增長擔憂依然存在，加上地緣政局緊張 (最新有北韓再度發射導彈)，這些因素都有望於短期內支持美元表現，筆者亦預期美元未來1至3個月仍有力再走高約3%。

相反，歐元兌美元則處於下行趨勢之中，並可能在1至3個月內進一步走向0.93至0.95區間。英國方面，在卓慧思請辭首相後，英鎊兌美元匯率已回到早前的下跌趨勢區間之內，意味雖然政治不確定性消退或令匯價重新測試1.15至1.17，但持續的跌勢令匯價可能會再度測試1.08至1.10。

美元兌瑞郎則是現時歐洲貨幣中的異數，未來1至3個月有機會在瑞士央行支持下維持於1.00附近發展。

美元兌日圓料重試 150至151

亞洲貨幣方面，日本政府對日圓作出的干預未必能對匯價產生持久作用，因此筆者相信美元兌日圓後市仍有機會重新測試 150至151。至於美元兌離岸人民幣亦面對類似情况，由於與美元的利差擴大，加上內地料會延續新冠疫情清零政策，美元兌離岸人民幣或會上試7.3附近阻力。

至於在較長期的6至12個月內，筆者仍預計美元強勢終會逐步減退，其估值高昂加上美國通脹未來有機會回落，以及與其他主要貨幣的利差收窄，都有機會令資金流向非美國市場；一旦地緣政治不確定性有所紓緩，亦可能會利淡美元中長線需求。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]