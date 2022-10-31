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區偉志：幣圈最好的時候

【明報專訊】筆者早前出席香港數碼資產學會就職典禮，並在台上致辭，勉勵年輕人找緊機遇，因為數碼資產行業在急速發展，香港極需要這方面的人才。現在正是加密貨幣的嚴冬(crypto winter)，我們還鼓勵年輕人入行，是否已不合時宜? 就此，筆者致辭時最後贈予台下觀眾一句「這是最壞的時候，也是最好的時候」。

有很多人以為數碼資產就只是比特幣或以太幣這些加密貨幣，若果對投資或炒賣沒有興趣，那就不看也罷，更沒理由鼓勵學生加入這行業。其實數碼資產涉及很多不同概念及應用場景，絕非純投資加密貨幣那麼簡單，例如NFT，它本身是數碼資產擁有權的證明，你可把它當作跟加密貨幣一樣的投資工具，但亦可把它用作會員證、實物的憑證、市場推廣工具、元宇宙內的資產，甚至是一個投票權。除了NFT，數字資產概念也包括DeFi、Web3、GameFi 、元宇宙及央行數字貨幣等。這是一個很大的生態圈，所衍生出來的應用將會受惠每個人。

加密幣吸引人才資金 帶動創新發展

幣價的催化劑，往往是基於生態圈背後的科技創新，例如2020年的夏天是DeFi Summer，當時有人在以太坊上編寫了金融平台的智能合約，發明了自動造市系統(AMM)，去中心化金融就此誕生，亦帶動了以太幣及一眾跟DeFi有關的平台幣大幅上升。各生態圈內的加密貨幣，成為了年輕追夢者創新的動力，也是吸引初創投資者的踏腳石。有了人才及資金，一切皆變得可能，例如一眾X-to-Earn項目、DeFi 項目，或是以NFT衍生出來的各種應用場景，都是靠代幣或加密資產來帶動整個生態圈發展的。

區塊鏈技術會否繼續發展？會否有更多程式開發員加入數碼資產的生態圈？NFT 及元宇宙會否慢慢融入市民生活當中？這肯定都是一個趨勢。Web3現在只是一個起步點，全球的以太坊用戶也只有數千萬，假若到2030年真的如投行所說有10億人使用Web3，現在的所謂寒冬其實只是一個大趨勢的調整，是一個汰弱留強的過程。加密貨幣的發展不僅是金融方面，還有文化、科技與社交等方面的創新。

Web3要與生活接軌 才能廣泛應用

當然，這種新技術要大放異彩，首先要能夠與現實生活接軌，例如去中心化儲存、身份認證方案、物聯網等都是一些值得發展的應用場景，也讓區塊鏈技術更貼地。除此之外，Web3世界要得到廣泛應用，也要有政府的支持、接受政府的監管，做好AML/KYC 工作，不要一味強調去中心化，中間落墨相信會是更好的模式。

轉瞬間，《加密解碼》這專欄已刊登了一年，是時候說聲再見。在此感謝本會各幹事精彩用心的撰文，以及讀者對我們的支持。回顧過去數十篇文章，筆者在執筆前也做了不少研究，對自己來說也算獲益良多，最感恩的是得到不少朋友的正面反饋，畢竟能夠把知識傳遞才是最大的滿足。最後，寄語讀者「轉危從心」，一切危機的化解都是從心態開始，希望大家能持着正能量積極面對人生，永遠都是「最好的時候」！

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]