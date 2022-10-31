何啟聰：季績前急跌 比亞迪熊54916

汽車股比亞迪（1211）顯著受壓，上周五曾重挫逾11%至163.1元，跌至逾一年低位，收市亦跌近一成。比亞迪季績前急跌，180元水平或已由支持變成阻力，支持或下移至參考150元關口。看好或可考慮比迪牛證（57477），收回價151元，行使價147元，槓桿比率約8.5倍。相反看淡或可留意比迪熊證（54916），收回價200元，行使價204元，槓桿比率約4.8倍。

港交所跌至逾兩年低位，吸引資金部署好倉。看好或可考慮港交牛證（54227），收回價201.88元，行使價199.88元，槓桿比率13倍。看淡或可留意港交熊證（55395），收回價248元，行使價250元，槓桿比率約6.4倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]