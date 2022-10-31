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摩根大通亞洲：下試心理關口 騰訊購27202

【明報專訊】港股上周五再次失守15,000點大關，見13年半新低。即市資金流反映投資者傾向部署反彈，當中以收回價介乎14,500點至14,700點貼價牛較多資金留意。

如投資者計劃進場，宜因應大市近日波幅增加，控制牛熊證收回風險。如看好可留意恒指牛證（55028），收回價14,000點，實際槓桿近16倍；追沽可參考恒指熊（56401），收回價15,550點，實際槓桿約16倍。

科技股普遍捱沽，騰訊（0700）下試200元心理關口，如投資者欲撈騰訊認購證，須因應正股跌勢重新審視合適條款。摩根大通近日已積極補充較貼價產品選擇，配合不同投資者的風險取態。本周新上市的較貼價騰訊購可參考（27202），行使價242.22元，明年4月底到期，為相近行使價產品中引伸波幅較低及年期較短，故槓桿亦較同類條款為高。做淡可參考騰訊沽（27287），行使價166.66元，實際槓桿3.8倍，2023年4月26日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]