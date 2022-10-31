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陳永傑：美經濟轉弱 加息損樓市

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國通脹雖然走強，導致聯儲局近月多次重手加息，促使美國樓市及股市回落。最近美國發表經濟數據顯示，經濟有走下坡迹象，看來聯儲局明年有可能減少加息力度。

聯儲局《褐皮書》顯示，美國經濟活動最近幾周溫和擴張，有4個區域報告經濟活動持平，2個區域報告經濟活動下降。通脹、利率上升及供應鏈中斷屬於主因。

《褐皮書》表示，需求減弱擔憂持續升溫，企業對前景變得更悲觀。就業市場總體持續緊張，僱主在為經濟活動下滑作出準備，個別企業凍結招聘，部分企業裁員。按揭利率及樓價上升，削弱住宅開工及銷量，但引致住宅租賃活動及租金處於高位。

全美不動產協會（NAR）數據指出，美國9月二手樓銷售按月跌1.5%，以年率計471萬間，略多於預期。撇除前年春季因為疫情引致短暫急挫，上月數據為10年新低。

二手樓銷售連續8個月減少，按揭利率上升、樓價持續向上，超出不少置業人士負擔能力。9月二手樓銷售按年亦大跌23.8%，按9月銷售速度，需時3.2個月才可完全消化現有庫存，遠高於一年前的2.4個月。

世界大型企業研究會公布，美國9月領先指標跌0.4%，跌幅略高於預期。數據再度下跌，近數個月跌勢持續，反映今年底前美國經濟衰退的機會愈來愈大。

聯儲局今年連番重手加息0.75厘，對於美國經濟、樓市及股市造成嚴重壓力，通脹又頑強，令各經濟環節所受衝擊不小。筆者相信即使今年餘下兩次聯儲局還會大幅加息，但到明年可能要改變進取態度，以免打擊全球經濟。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]