moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

廖偉強：搶人才造就樓市生力軍

標籤：廖偉強

【明報專訊】最新的《施政報告》重點提出了「搶人才、搶企業」的措施，以各種優惠及便利來吸引海外人才來港，其中包括向他們退還在港置業時繳付的「辣招」稅。這項優化樓市辣招的措施，雖算不上是市場一致期待的「撤辣」，但為樓市播下了復蘇的種子。

在搶人才的同時，《施政報告》同步公布了合資格人才在港置業，可獲退還額外繳付的印花稅，僅須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅，這變相大幅減低港置業的成本，增加香港物業對他們的吸引力。

資料顯示，2016年起至今年上半年，累計約32.9萬人透過不同的人才輸入計劃來港。今次《施政報告》又推出了高端人才通行證計劃，合共就有「6+1」的搶人才途徑。

筆者認為，大家別小覷這次「搶人才」措施連同優化「辣招」稅的威力。其實過去6年，市場已經累積不少合資格的準買家，有些是居港接近7年的人士，有些是來港不久的專才，當中有部分都有興趣趁目前樓價回調提早入市，在港「落地生根」或投資，成為巨大的潛在購買力，亦為香港房地產市場注入新氣象。

筆者最近接觸了一些內地人，以及已取得身分證的新香港人，他們都不約而同表示非常喜歡香港。雖然在這幾年間，香港確實有了不少變化，但他們相信香港既有背靠祖國的優勢，亦是在一國兩制之下的一個大都會，只要香港的人才沒有大量流失，以及能夠適當地補充，經濟一定能再次蓬勃起來。未來一段時間，如果內地能夠逐步放寬入境的防疫限制，經濟復元的步伐可望加快；就正如2003年中央政府推出自由行，成為香港疫後復蘇動力，各行各業的市道亦得以快速回升，自然也能夠同步激活樓市。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]