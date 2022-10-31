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馬泰陽：瞄準樓市撈底機會

標籤：馬泰陽

【明報專訊】《施政報告》公布後，多個新盤接連推售，當中元朗PARK YOHO Bologna首輪銷售近沽清，可見市民的置業剛需持續。不過香港仍受疫情及加息等利淡因素影響，令樓價持續偏軟。在防疫方面，目前政府已進一步放寬入境隔離至「0+3」，以至近日解除食肆的部分營業限制，但似乎未能為市場起提振作用；另外，美國於年內已多次加息，美國聯儲局下周將再次議息，預期本港亦有機會跟加最優惠利率（P），受利率不明朗的因素影響，加上整體市場投資氣氛疲弱，港股失守15000點開口，見13年半新低。不過有危就有機，等待多時仍未上車的讀者，或許現時就是趁低吸納的置業良機。

差估署日前公布9月份私人住宅售價指數為362.1點，按月減少約2.1%，連跌4個月。然而在多個不明朗因素下，新盤以貼市價，甚至低市價推出，搶盡樓市焦點，打擊二手市場買賣。

為何現時是入市的好時機？因為在樓價下跌時，準買家可以用同樣的預算，購買更大面積、甚至更優質的單位。與此同時，樓價調整已足以抵消加息帶來的供樓壓力，成為入市執平貨誘因，筆者認為即使香港調升最優惠利率，現時利率水平仍處於歷史上的低息水平。

借鑑歷史經驗，今年美國加息雖然超乎預期，但市場普遍預期不會處於長期加息狀况，息口預期明年中將見頂，按照現時市場預測，美國最快更有機會於2024年開始減息，屆時本港利率亦有機會向下調整。各界正為社會復常做好準備，相信當本港經濟好轉，樓價自然亦會重拾升軌，倘若準買家有意入市，不妨把握現時樓價下行的機會，趁機撈底。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]