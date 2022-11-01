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證監研3方案准散戶買賣虛擬資產 先推期貨ETF 零售交易再諮詢

【明報專訊】香港金融科技周（Fintech Week）昨開幕，財庫局會上發表虛擬資產政策宣言，訂立在港發展的政策立場和方針，證監會將就是否放寬讓散戶買賣虛擬資產進行公開諮詢。證監會並即日公布接受虛擬資產ETF認可上市申請，以及放寬非複雜債券產品代幣化證券（STO）發行向散戶銷售，有機在短期內為散戶買賣虛擬資產迎來零的突破。

財政司長陳茂波昨以視像形式主持科技周開幕時指出，香港正探索不同試點項目，包括NFT、代幣化債券及數碼港元等，以測試虛擬資產及其於金融市場的應用所帶來的效益。金管局總裁余偉文亦表示，港府擬於今年內推行代幣化綠色債券作為試點，期望成為全球首個由政府發行的項目，以推進虛擬資產發展。財經事務及庫務局長許正宇重申，虛擬資產交易存有匿名性及反洗錢等風險，但同時能夠帶動科技發展，故港府將以「兩步走」策略推動虛擬資產發展，包括規管虛擬資產交易所，以及探討放寬散戶投資者進行交易。

許正宇：港府「兩步走」推動虛擬資產

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀在同一場合致詞時，提出循三個新方向（見表），放寬虛擬資產給散戶參與。根據證監會於2018年引入虛擬資產監管框架，本港市場一直只限專業投資者買賣虛擬資產。

證監會為散戶參與打開的首度缺口，是引入虛擬資產期貨ETF。證監會昨午向持牌人發通函，表示只接受在認可交易所買賣的虛擬資產期貨，初期限在芝加哥商品交易所買賣的比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ether）期貨；發行商須具有三年管理ETF的經驗及過往合規記錄良好，並在公開發售前向公眾進行有關教育。

其次是按風險決定STO能否向散戶發售。梁鳳儀表示STO發行應按產品的風險性質，而不只因在區塊鏈發行而歸類為「複雜產品」。普遍債券STO應視為非複雜產品，容許散戶交易。換言之，金管局計劃推出的下一批代幣化綠色債券，有機會不限機構投資者，同時迎來散戶參與。

待《打擊洗錢草案》通過 明年4月諮詢

最後是市場爭議最大的部分，即是否容許諮散戶直接買賣虛擬貨幣。梁鳳儀表明擬待《打擊洗錢修訂條例草案》通過立法，規定在港提供服務的中央虛擬資產交易所必須領有證監會牌照後，再就散戶准入議題諮詢市場。相關修例草案現預計於明年三月通過立法，證監會初步擬於明年四月進行諮詢。

據了解，港府在此時提出容讓散戶參與虛擬資產買賣，是因為可以預計隨着金融科技發展，部分傳統金融投資工具及工種將會被取代。香港作為國際金融中心，必須維持競爭力，以免市場佔有率被蠶食。港府的立場一直是先讓專業投資者參與買賣，下一步就是散戶投資者。由2017年首次提出諮詢以來，已有5年的發展，只是立法程序一直拖延。到現在，港府覺得是時候向市場講清楚要研究容許讓散戶參與，所以昨天在宣言中公布，港府的政策方向其實是一致的，沒突然轉變。

至於為何不在修例草案中一併提出修訂，納入散戶投資者參與，據了解是因為草案內尚有關於針對洗黑錢及恐怖活動的條文，須盡快通過。而散戶買賣虛擬資產尚需諮詢市場，因此港府決定分開處理。

明報記者