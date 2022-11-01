4年前引入框架後 僅發一張交易平台牌

自2018年引入虛擬資產監管框架以來，證監會僅於2020年，向BC科技（0863）旗下OSL Digital Securities發出首張虛擬資產交易平台牌照。至今年4月，證監會再向HashKey Group發出原則上批准通知書，允許其旗下Hash Blockchain Limited進行虛擬資產交易業務。由於該公司仍未獲得正式牌照，故目前暫未能提供任何服務，包括虛擬資產交易。

去年港人累計100億投資虛擬資產

梁鳳儀稱，香港投資者去年累計斥資100億元買入虛擬資產，遠高於2020年的800萬元。根據現時草案，港府不但建議訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制度，並規定持牌「虛擬資產」服務提供者只可向專業投資者提供服務。倘條例實施，持牌機構若為散戶在港買賣虛擬資產，變相進行「非法」行為。

星洲僅限專業投資者交易

綜觀亞太區內主要市場（見表），新加坡由2020年1月起實施《支付服務法》，要求虛幣支付及交易公司須持有牌照，但僅限專業投資者進行交易，整體情况跟香港過去的部署類似，未為散戶交易打開大門。至於虛擬資產社群相對活躍的台灣，當地政府暫未有明確的監管措施，但強調虛幣屬具有高度投機性的數位「虛擬商品」，相關監管部門曾呼籲民眾審慎評估虛擬資產的風險。