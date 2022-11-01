易信連伙東亞 陳德霖：助中小企開戶

易信連可讓客戶在經其平台驗證公司董事身分、輸入公司架構和董事等資料，由平台核實後向申請開戶的銀行發出認證。日後公司有轉換董事等變更，可經平台更新通知銀行，而銀行亦可要求公司更新資料。

陳德霖指出，銀行需遵守「了解客戶」法規（KYC），驗證工作現時很大部分仍以人手進行，令中小企開戶流程長，銀行亦需花費成本，令中小企開戶存在「結構性」難題。例如銀行要求公司董事一同親身到銀行認證身分、認證資料需追至公司的最終權益擁有人，使開戶過程較想像複雜；開戶後，銀行亦要求公司定期更新公司董事結構等資料，不便客戶外亦花費銀行成本。若中小企有其他銀行戶口，或希望轉投其他銀行，中小企也需要重複以上提供戶口資料的繁複工作。

最快半小時獲銀行認證 節省時間成本

中小企應用易信連後，陳德霖指平台可從香港公司註冊處或開放查冊的海外機構核實資料，對於結構簡單的公司，平台最快半小時可向銀行發出認證核實客戶資料，減少開戶時間並節省成本。平台亦可讓客戶以已核實的資料，更方便地向其他銀行申請帳戶。

平台令中小企方便「轉會」，問及會否令其他大銀行抗拒加入使用，陳德霖則認為不同銀行有各自考慮，大型銀行在考慮維持市佔率同時，也要改進客戶體驗，而且他們有更大量資料認證的工作。除已公布的五間合作銀行外，其他銀行亦在觀望易信連平台的發展。