疫情反覆 內地PMI重陷收縮 專家料人幣轉弱 徘徊7.2至7.4

統計局：需進一步穩固經濟發展基礎

生產指數和新訂單指數現放緩迹象，分別下降1.9點及1.7點至49.6及48.1，反映製造業生產和市場需求景氣度均回落。原材料購進價格及出廠價格指數則繼續回升，分別上升2點及1.6點至53.3及48.7。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，10月PMI反映內地經濟疲弱。新冠疫情確診個案上升、建造業收縮和出口需求可能收縮意味經濟將持續低迷。她預期，未來一個月可能出現更複雜的情况，如內地確診個案上升或引致小規模封城，以及出口需求因外圍環境疲弱而萎縮。另外，她預料人民幣匯率會因經濟疲弱再走弱，並於7.2和7.4之間徘徊。

匯豐：重建信心是經濟反彈關鍵

匯豐報告則認為，重建信心是經濟反彈的關鍵，內地將繼續保持寬鬆貨幣政策，重點在基礎設施及製造業投資上提供支援，以刺激消費提振經濟。