疫情反覆 內地PMI重陷收縮 專家料人幣轉弱 徘徊7.2至7.4

【明報專訊】中國官方公布的10月份製造業PMI跌至49.2，再回落至50以下的收縮區間，差於預期的49.8。當中，大型企業PMI為50.1保持擴張，較上月跌1點；惟中、小企PMI仍處於50以下，分別為48.9及48.2。同月非製造業PMI為48.7，亦較上月的50.6回落，綜合產出指數則回落1.9點至49。國家統計局表示，受內地疫情多發散發等影響，中國採購經理指數有所回落，國內經濟恢復發展基礎需進一步穩固。
生產指數和新訂單指數現放緩迹象，分別下降1.9點及1.7點至49.6及48.1，反映製造業生產和市場需求景氣度均回落。原材料購進價格及出廠價格指數則繼續回升，分別上升2點及1.6點至53.3及48.7。
ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，10月PMI反映內地經濟疲弱。新冠疫情確診個案上升、建造業收縮和出口需求可能收縮意味經濟將持續低迷。她預期，未來一個月可能出現更複雜的情况，如內地確診個案上升或引致小規模封城，以及出口需求因外圍環境疲弱而萎縮。另外，她預料人民幣匯率會因經濟疲弱再走弱，並於7.2和7.4之間徘徊。
匯豐報告則認為，重建信心是經濟反彈的關鍵，內地將繼續保持寬鬆貨幣政策，重點在基礎設施及製造業投資上提供支援，以刺激消費提振經濟。