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歐10月通脹10.7% 再創新高 料續加息 年底經濟面臨收縮

【明報專訊】歐元區10月通脹率按年升至10.7%，較分析師預期高出0.5個百分點，並遠高於9月的9.9%，再刷歐元區建立23年來的紀錄高位。這已是連續12個月，通脹率刷新歐元區新高。最新數據預示，歐洲央行仍需進一步加息遏抑通脹，即使經濟動力已顯著轉弱。歐元區第三季GDP按季增長0.2%，較第二季的0.8%增幅顯著放慢，是去年第二季經濟從新冠疫情復蘇以來，最低的增長。按年計算，歐元區第三季GDP增長2.1%，較次季向上修訂至4.3%的升幅急劇放緩。

隨着歐洲央行過去3個月已加息兩厘，而利率預期將進一步上升，迹象顯示歐元區今年底有可能面臨經濟收縮。歐元兌美元昨繼續在1算以下徘徊。

能源價升42% 食品煙酒漲13%

歐元區19國10月廣泛物價攀升。能源價格按年升幅達41.9%，較9月的40.7%升幅進一步向上。雖然天然氣價格近期由歷史高位回落，不過其影響要在稍後才反映於消費者的能源帳單。與此同時，歐元區食物價格急升，10月的食品及煙酒價格按年升13.1%，較9月的11.8%升幅加劇。

剔除波動較大的能源及未加工食品價格，歐元區10月通脹率按年升至6.4%，較9月的6%升幅加快。剔除能源、食品及煙酒價格的核心通脹率，在10月升至5%創新高，較9月高出0.2個百分點，反映物價壓力趨於廣泛。

歐洲央行的存款利率目前為1.5厘，預計將在明年達到略低於2.9厘的峰值，與歐洲央行上周四政策會議後，市場預期的2.6厘峰值相比顯著上調，不過較數周前的3.2厘預測已大幅下滑。這變化部分由於經濟師預期，歐元區可能在今年底至明年初經濟收縮，有助於通脹下滑，從而令歐洲央行的加息幅度有望緩和。

歐元疲軟 累通脹壓力高企

不過歐元疲軟，可能令歐元區的通脹壓力持續高企，而歐元區工資持續上升，恐工資與價格的螺旋式增長，令通脹增長趨勢較難打破。歐洲央行將於12月15日舉行議息會議，除了會考慮歐元區的經濟數據，也會參考聯儲局在本周及下月14日的議息結果。

國際貨幣基金組織（IMF）此前警告，歐元區至少一半成員國可能陷入衰退。歐洲央行管理委員會成員兼荷蘭央行行長Klaas Knot稱，雖然歐元區愈來愈有可能面臨衰退，但歐洲央行12月的加息幅度，仍將在半厘與0.75厘之間作出抉擇。

根據金融數據公司Refinitiv的數據，貨幣市場預計，歐洲央行將在12月加息半厘，餘下的加息周期仍將加息1.4厘。

（綜合報道）

[國際金融]