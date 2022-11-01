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「儲局傳聲筒」改放鷹 債息破4.5厘

【明報專訊】被視為「聯儲局傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos，在一個多星期前才放風預示聯儲局可能準備在12月放慢加息步伐，不過在聯儲局於本周四凌晨宣布議息結果前，他又釋出「鷹派」信號，預期更高利率可能維持更長時間。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿4.5厘，而美國10年期國債孳息率也升穿4厘。美股3大指數早段下滑，納指跌逾1%。

高息料維持更長時間

Timiraos指出，一些官員主張在11月會議後放慢加息步伐，但關於加息速度的爭論，可能會掩蓋了一個更重要的問題，就是利率最終會上調至什麼水平。聯儲局9月公布的點陣圖顯示，多數官員預計政策利率將在明年初至少達到4.6厘。不過部分經濟師認為，由於新冠疫情期間美國政策制定者大舉放水，並降低借貸成本，令家庭及企業的財政異常強勁，以致對加息的敏感度降低，意味需要更高的利率遏抑通脹。

高盛的數據顯示，美國家庭、非金融企業及小企業在4月至6月季度的總收入扣除總支出，相當於美國GDP的1.1%。按3年均值計算，數字較1950年代以來，任何一次美國衰退前期都要穩健。聯儲局經濟學家估計，截至去年中，美國家庭總儲蓄較疫情爆發前的趨勢預測，足足高出1.7萬億美元。截至今年次季末，平均收入50%以下家庭，超額儲蓄仍達3500億美元，相當每戶持有5500美元。由於利率此前在2020至2021年跌至新低，企業也較能鎖定較低借貸成本。

波士頓聯儲銀行前行長羅森格倫（Eric Rosengren）指出，考慮到經濟迄今面對加息仍然保持韌性，聯儲局的加息幅度可能要較其預期更高。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場繼續押注聯儲局11月加息0.75厘，而12月加息半厘的概率約為48%，而加息0.75厘的概率約為47%，兩者差距不大。至於明年3月的利率水平，將介乎4.75厘至5厘或以上。高盛最新預期，聯儲局可能會在明年3月，將利率提升至5厘。

（綜合報道）

[國際金融]