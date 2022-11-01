moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

劉宇亮：人幣跌過龍 具修復空間

【明報專訊】內地公布的中國10月製造業PMI再陷收縮，降至49.2，差過預期。另龍湖（0960）主席辭任再度觸發內房危機，恒指今周初再跌至13年半新低。

上周人民幣跌穿7.3見15年低位之際，中央出手維穩，要求各部門維護股市、債市、樓市健康發展。中國央行、外匯局以《人民銀行黨委、外匯局黨組認真傳達學習黨的二十大精神》為題發文，表示加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展。提到要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

各部門響應並積極回應。中國人民銀行行長易綱表示，今後一段時期，中國有條件盡量長時間保持正常的貨幣政策，維護人民幣幣值穩定。銀保監表示，現在拋售人民幣買外匯，將來一定會後悔，並指中國經濟韌性強，目前遇到的困難是非預期因素造成的，長期向好的趨勢不會改變。此前市場預期美國聯儲局將持續大幅加息，令短期內美匯指數被高估，如今市場預期轉向令美匯指數相應回落，人民幣匯率過度下跌，存在極高的估值修復需求。

政策回暖 港股未需過分悲觀

而上海迪士尼突宣布因應疫情暫時關閉，讓投資者擔心。但此前中國政府表示，將從下個月起放寬內地遊客的旅遊簽證申請程序。中國國家移民管理局周一上午表示，將從11月1日起恢復內地居民赴澳門旅遊的電子簽證申請。國家移民管理局表示，恢復簽證將包括團隊旅遊簽證和個人旅遊簽證。放寬簽證可能會提振澳門博彩業，應該會重新引起投資者的注意。政策面上有回暖迹象，恒指雖在13年半新低，但現階段未需過分悲觀。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]