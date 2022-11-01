葉仕偉博士：國際碳交易及綠色金融 港具地理人才科技優勢

翌日，即上星期五，港交所宣布推出一個全新的市場平台，旨在將資本與香港、內地、亞洲以至其他地區的氣候相關產品及機遇連接起來。港交所表示，透過Core Climate，企業及投資者可分階段獲取產品信息、購買、交收或註銷碳信用產品。平台上的碳信用產品均來自世界各地優質、受國際認證的碳項目，包括避碳及減碳項目，例如避免砍伐森林和可再生能源，以及林地復育等碳移除項目。

早於本年3月份，港交所曾向傳媒表示，作為保持競爭力戰略的一部分，將於2022年推出新的數碼交易平台。當時，這個名為Diamond的新平台，最初計劃將交易與「環境、社會和治理（ESG）」相關的產品，例如與碳排放相關的合同，並研究數碼資產和大趨勢。港交所將繼續向國際投資者介紹中國的增長故事，並幫助中國資本獲得全球機遇。

推數碼交易平台 成國際與內地橋樑

本年同月，由香港政府所成立的綠色和可持續金融跨機構督導小組（督導小組）亦公布對香港碳市場機遇的初步可行性評估。根據評估結果，督導小組計劃同步進行以下後續步驟，以支持香港發展成為區域碳交易中心：

1. 發展香港成為國際優質自願碳市場，充分利用香港作為國際標準的擁護者、引導環球資金進入內地的促進者，以及擁有穩定和成熟監管制度的國際金融中心的地位；

2. 與有關當局和持分者合作，按照內地政策推動建設粵港澳大灣區統一碳市場，以加強大灣區合作；

3. 探索聯繫國際投資者與粵港澳大灣區統一碳市場以及全國碳排放權交易市場的機會；及

4. 加強與廣州期貨交易所在碳市場發展方面的合作，使香港成為內地的離岸風險管理中心。

至於香港如何連接大灣區的碳市場與世界？中國金融開放持續有增無減，加上香港作為國際金融中心的領先地位，擁有成熟深入的監管體系和大灣區的優越地理位置，建立統一的碳市場連接香港與世界的理念無疑是必然的。同樣的碳市場開放，包括接受及容納世界各地碳信用額的標準，可能是香港相對於其他潛在碳市場的不同之處及優勢。中國大灣區被寄予厚望，但整合11個城市是綠色金融科技的一項挑戰。

把握碳市場機遇 促進港金融創科發展

故此，碳交易系統需要不斷發展，詳細的碳排放資料和精準的大數據（例如處理市場定價數據），都是來支撐碳交易數碼市場的重要基礎。香港具有獨特的優勢：成熟的金融人才庫、高端技術設施和習慣、具備開展全球投資者社區業務的基礎條件。碳相關產品的上市和交易、交易後服務的登記、信息的收集和傳播，以及參與者基礎的連通性，將需要一個強大的交易基礎設施。通過智能合約做到這一點，可以將碳信用生命周期數碼化，並提高登記處的透明度和可追溯性。

此外，大灣區的碳市場機遇可以支持香港的創新金融科技，特別是使用區塊鏈，例如：智能合約、代幣和以太坊技術等，來提高碳市場交易效率及透明度。本地初創如CarbonBase、Carbon Wallet、Carbon Credit Xchange和TaKe等為推動環保生態及碳中和所作出的努力，都很值得我們支持。

亞洲金融科技師學會

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[葉仕偉博士 全民造ESG]