薛偉傑：飛行車亮相 被嘲「大疆吊小鵬」

螺旋槳二變八 有別去年發表圖片

有網民稱，這產品像在汽車車頂加上了幾個螺旋槳。更有人批評，這是將無人機死搬硬套到汽車上，看來像是「一部大疆（無人機）吊起一部汽車」。還有網民以「充電10小時，飛行1分鐘」來揶喻X3的飛行性能。這樣的字眼確實比較尖酸苛刻和誇張，但網民的真正意思是，X3的飛行性能僅屬象徵意義。

面對眾多批評，小鵬汽車官方則以產品定位來辯護，「在短期內，更多是車的屬性，90%的時間在陸地上跑，10%的時間在天上飛」，並且指出這是第一款以電動來實現垂直升降的飛行汽車。小鵬又透露，其飛行汽車的安全標準和民航客機同級，電池和電機等動力系統都是雙備份，而飛控系統則是三備份，若其中一部系統死機，另一備用系統可實現毫秒級的切換。

不過，這些看來都不能終止網民質疑。對於小鵬發表的這款飛行汽車原型，他們似乎從形態到性能都不太滿意。

本來小鵬汽車發表X3的試飛影片，可以顯示該公司並非紙上談兵、在PowerPoint上研製飛行汽車，理應是在公眾間取分之舉。但為何這次得分不成，反而卻好像變成失分呢？

筆者認為，公眾對於飛行汽車期望極高是一個原因（比筆者想像中還要高），但小鵬汽車確實有些失策之處，至少是當初考慮不周，低估了一些技術困難，以及未能妥善管理好外界的期望。筆者翻看小鵬汽車去年10月底發表的一幅飛行汽車原型的概念電腦設計圖。根據圖片那部飛行汽車原型是採用雙軸雙螺旋槳的設計，飛行結構比較簡潔，且令人覺得可以收納在車內。但相距不過一年，現時實際試飛成功的X3卻採用4軸8個螺旋槳（每軸有兩個螺旋槳）的設計，其結構較為臃腫和突兀，摺疊收納起來後，車頂會多了厚厚一層。就算是並非特別腌臢的人，多少也會對其外觀有些微言。

筆者估計，小鵬汽車之所以要大幅修改飛行汽車原型的飛行結構設計，是因為遇到實際技術困難，最初構思的雙軸雙螺旋槳設計並不足以提供足夠的升降動力和飛行性能。

多項技術未攻克 暫僅具象徵意義

另一方面，這亦和飛行汽車原型過重有關。因為各種材料、零部件和結構（例如傳動結構等）的重量未夠優化，自然需要較大的動力才能夠垂直升降。於是，只好採用簡單粗暴的解決方法，將雙軸雙螺旋槳變成4軸8個螺旋槳（4軸設計確實較平穩和較易控制），先趕及完成首飛，結構臃腫過重、外觀欠佳、飛行航程短等問題留待日後再算。

一個不願透露姓名的無人機行業分析者稱，相對由零開始按氣動力外形、材料、結構、飛行動力以及與電動汽車優化地整合（包括變形收納螺旋槳的設計），來研發和實現突破，將4軸8螺旋槳簡單地疊加在車頂確實最簡單和最易實現的方案。但是，欠缺創新和技術優勢，若有其他公司要模仿和入場競爭也不太困難。

實際上，在鋰電池的能量密度未出現重大突破的情形下，連單純的小型載人電動垂直起降（eVTOL）飛行器（只坐1至2人）現時也未能真正商業化大量生產，同時兼備eVTOL和汽車兩種形態的飛行汽車，只會更加困難。

筆者認為，飛行汽車要真的商業化和實用，至少有兩座大山要解決。第一，各主要經濟體必須研究和制定出一套明確的適航取證、發牌和監管制度，究竟飛行汽車可以在什麼地區起降和飛行，在哪個高度飛行，都有待釐清。單是這一點，就可能需要至少3至5年。

需知道，大城市內的低空域非常複雜，滿佈電燈柱、大型廣告牌等障礙物，而飛行汽車的體積和重量又比航拍無人機高出很多倍。

第二，現時鋰電池的能量密度偏低和容易起火這兩大缺點亦必須有所突破。相信這要到固態鋰電池或者至少半固態鋰電池技術成熟、大量投產才成事，很難早過2020年代末期或2030年代初期。因為飛行汽車垂直起飛所需的動力，是在地面行駛的10倍至15倍。

明報記者 薛偉傑

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