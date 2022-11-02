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炒內地通關傳聞 港股曾彈近千點 成交達1538億 外交部：不清楚情况

【明報專訊】港股低沉多時終於迎來強勁反彈，除受美匯、美債息回落支持市場氣氛改善外，中央設專責小組尋求明年初通關的傳言，更成大市急挾升催化劑。消息帶動恒指最多曾急彈近千點，收市仍升768點或5.23%至15,455點。分析指出，港股明顯受內地政策走向左右，預計未來仍較波動，接下來美國加息步伐及內地政策將是升跌市關鍵。

明報記者 蕭嘉聰

以上海為總部的對冲基金思睿，其首席經濟學家洪灝，昨日早市收市前在Twitter發文指，聽聞（heard that）內地已成立「復工委員會（Reopening Committee）」，由中央政治局常委王滬寧領導，正審視美國、香港及新加坡的疫情數據，以評估各種重新開放的情景，目標在明年3月重新開放。

消息刺激港股午後初段升幅急擴大，恒指高見15,632點，最多升945點或6.4%。惟外交部發言人趙立堅昨午3時出席例行發布會時，以「不清楚情况」作回應，消息暫未獲證實，港股尾市升勢略收窄。

北水撐起 騰訊美團升逾一成

外交部澄清前，A股已收市，上證指數昨日收市報2969點，升2.6%；深證成指亦升3.2%，報10,734點；人民幣亦隨美匯回落顯著反彈近0.5%，昨晚10時許報7.2732。截至昨晚9時許，恒指夜期報15,491點，高水36點。

科網股主力由北水撐起，騰訊（0700）錄得21.44億元資金淨流入，收市報227.4元，升10.6%；美團（3690）淨吸入北水12.99億元，收市升11.9%。不過多家內銀股的股價乏力，盤中曾見52周新低。

市場憧憬聯儲局本周會議後發放減慢加息步伐的信號，外圍股市做好，美匯指數亦回落至110水平，10年期美債息一度回落至4厘以下，整體利好市場情緒。恒指收市升逾5%，國指收市升271點或5.49%，報5209點；恒生科技指數收市升7.8%，報3075點。大市反彈成交急增，昨大市成交金額1538億元，較上個交易日增加17.4%。滬深港股通昨合共淨流入74.4億元，為近半個月以來高位，累計已淨流入19個交易日。

分析：難言已見底

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城指出，外圍炒起聯儲局放慢加息步伐，加上北水積極撐起大市，港股亦步入超賣區，配合內地通關消息反彈合情合理。他提醒，未來仍是波動市為主，市場已因為聯儲局或放慢加息步伐炒上，如屆時消息未實現，將出現明顯回落，現時難言已經見底。光銀國際董事總經理林樵基亦稱，昨中國外交部官員澄清後，恒指升幅放緩，反映市場更關注內地的政策走向，預料大市待聯儲局議息後或會較明朗，惟預計通關政策將繼續左右大市，後市更要小心。