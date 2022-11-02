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港交所撤現貨系統使用費 散戶受惠

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）昨日公布改善現行現貨市場交易費結構，包括免收每宗0.5元交易系統使用費，同時將現行交易費率由0.005%調升至0.00565%，於2023年1月1日生效。按港交所推算，新收費模式下整體交易成本略降。實際上小額交投的散戶可稍減成本，但每宗金額逾8萬元的交易成本不減反增。

港交所稱，推出新的交易費結構旨在提升香港市場吸引力，並稱現貨市場的交易費結構將更簡單和容易預計，新收費下的實質交易費率也將由過去0.00576%的歷史平均水平降至0.00565%。

據了解，港交所採納新收費模式主要是為簡化收費模式，因不少海外機構投資者對交易所收取系統使用費感不解，同時趁機略為調低港股市場交易成本。惟分析認為，相對港股交易印花稅去年由買賣雙邊各付0.1%，大幅上調三成至0.13%，今次收費微調刺激交投的效應，相信微不足道。新收費模式下，以每宗交易額8萬元為分水嶺。新收費下交易額8萬元的交易費用開支為4.52元，較舊收費下系統使用費及交易費共付4.5元稍增0.02元（見表），其後交易額愈高費用愈高。以交易額1,000萬元的大額交易為例，每宗交易多付64.5元。

恒豐證券創辦人張華峰表示，新收費下的交易費對大戶影響很輕微，因只要股市暢旺交易費只是小數目；至於對業內人士或散戶而言，經紀一向不收取客戶每宗0.5元的交易系統使用費，但交易費率調升至0.00565%則成交費用略為增加。不過，他相信港交所這種變動有原因，希望藉此刺激成交。