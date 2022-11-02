moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

旭輝停付境外債本息 復牌後股價跌25%

【明報專訊】內房旭輝（0884）雖被列為「示範房企」，並曾發行中債信用增進公司全額擔保的債券（下稱「中增債」債券），不過仍不敵「爛市」，集團昨終宣告要暫停支付境外債本金及利息，僅繼續支付若干有抵押的項目貸款。集團更透露「十月份境內外均無新重大融資」。

旭輝昨公告，自今年起已向境外債權人支付本金和利息約15億美元，但僅籌集約5億美元的新增境外融資，要一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。截至昨日集團的境外債務總額約68.5億美元，暫停支付的款項約達4.14億美元。集團無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金，故諮詢法律意見後，決定暫停向所有境外債權人支付，以確保公平對待所有境外債權人。

官媒：中債增召21內房座談

不過，旭輝重申由於境內附屬公司並無擔保集團任何境外債務，對整體境內融資並無重大影響，集團仍保持正常商業運營等。旭輝昨復牌後急跌，全日收跌25%，報0.39元，曾低見0.375元。收市後公司公布，控股股東林中、林偉、林峰於公開市場增持合計100萬股，總代價40.2萬元，持股已升至51.56%或近48.72億股。

內地則繼續吹救市風，官媒《證券時報》報道，昨日交易商協會、房地產業協會聯合中債增進公司，召集金輝、新希望地產、德信中國（2019）、大華集團、仁恒置業、雅居樂（3383）等21家民營房企召開座談會。據了解，龍湖（0960）、美的置業（3990）、新城發展（1030）、碧桂園（2007）、旭輝、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企項目也在積極準備中。

小型內房上坤地產違約

不過昨再有小型內房違約，上坤地產（6900）公布因未獲債權人同意就其2023年到期之12.25厘優先票據豁免，或延長契約所規定的強制贖回義務，導致違約。