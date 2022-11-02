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港9月零售銷售升0.2% 遜市場預期

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布，香港9月零售業總銷貨價值臨時估計為281億元，按年上升0.2%，遜市場預期。扣除價格變動後，9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌1.5%。雖然港府早前放寬入境檢疫措施至「0+3」，不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，零售商面對租金及人力成本上漲壓力，冀政府可盡快放寬至「0+0」，以及與內地通關，帶動旅客來港，否則再次派發消費券只是「有好過無」。

謝邱安儀：未通關 消費券「有好過無」

按零售商主要類別計，9月以汽車及汽車零件升幅最大，按年升26.6%，電器及其他未分類耐用消費品亦升14.0%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升8.4%。謝邱安儀表示，9月電器類別扭轉8月跌勢，轉升雙位數字，主要受新款手機所帶動，珠寶類別就受惠於國際金價下跌，但整體9月表現與去年相比仍大致持平。

謝邱安儀指出，10月派發消費券的首周與前一周相比，有九成零售商表示生意有單位數至四成增長，增長較明顯的類別包括百貨、家品及家具，更有零售商生意錄得一倍增長，相信是原先的生意太差、基數低所致。

謝邱安儀續稱，雖然放寬社交距離措施及消費券均利好市道，不過港入境檢疫放寬至「0+3」後，10月生意及人流沒有太大改變，對整體零售市道亦沒有幫助。現時業界更期望可放寬至「0+0」，亦更關注與內地通關情况，吸引旅客來港以助業界回復正常。如港未恢復通關前，消費券措施將是「有好過無」。

料聖誕節零售表現沒太大變化

展望11月以及聖誕節的表現，謝邱安儀表示，雖然聖誕節是零售業旺季，不過預計會繼續受經濟表現所影響，利好因素與負面因素互相抵消，銷售不會有太大變化。

政府發言人表示，受惠於電器及其他耐用消費品的銷售明顯上升，9月零售銷售回復輕微按年增長，第三季合計總銷貨價值按年進一步上升1.3%。展望未來，本地疫情大致穩定、勞工市場情况改善及消費券計劃在短期內會繼續支持消費需求，但金融狀况收緊，將更大程度抵消正面影響。