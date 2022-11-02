澳門10月賭收 按年挫逾一成

儘管上月博彩數據表現欠佳，加上澳門再現輸入個案而再進行全民檢測，但隨着粵澳兩地恢復電子簽注，重新便利兩地往來，濠賭股昨日股價表現向好。永利澳門（1128）、新濠國際（0200）、金沙中國（1928）全部抽高超過11%，美高梅中國（2282）亦大升逾10%，升幅較小的銀河娛樂（0027）及澳門博彩（0880），亦分別升8.8%及7.8%。

大和報告料內地旅客會保持觀望

根據澳門治安警察局昨日數據顯示，昨日入境旅客及出境旅客分別達1.18萬人次及1.43萬人次，按日升9.9%及減少22.8%。大和研究報告顯示，即使澳門當局重新恢復粵澳通關網簽安排，但因應需要疫情檢測，料內地旅客會保持觀望，甚至有機會影響該行對第四季度的賭收預測。匯豐亦指出，因為疫情呈現浮動，加上不見得在現行體制下內地對旅客出入境會放寬，內地旅客亦需親自提交簽注申請，因此預見繼續對澳門博彩及旅遊業帶來挑戰。

另外，瑞信發表報告跟進澳博第三季度業績，該行認為，澳博季內表現差過預期，另受到自行推廣衛星場在賭牌過渡期的支出增加所影響，令日均營運開支由第二季的1550萬元，增加至第三季的1670萬元。不過，該集團連同未提取的額度及股東貸款，共有94億元資金可供運用。