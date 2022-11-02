moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

澳門10月賭收 按年挫逾一成

標籤：經濟

【明報專訊】澳門博彩監察協調局公布，10月份儘管有十一黃金周長假因素，但幸運博彩毛收入按年下降10.7%，差過市場預期跌8.5%的水平，毛收入降至38.99億澳門元。不過，按月比較，錄得連續3個月上升，10月份數據比9月份增加31.6%。首10個月合計，毛收入為357億澳門元，按年跌50.5%。

儘管上月博彩數據表現欠佳，加上澳門再現輸入個案而再進行全民檢測，但隨着粵澳兩地恢復電子簽注，重新便利兩地往來，濠賭股昨日股價表現向好。永利澳門（1128）、新濠國際（0200）、金沙中國（1928）全部抽高超過11%，美高梅中國（2282）亦大升逾10%，升幅較小的銀河娛樂（0027）及澳門博彩（0880），亦分別升8.8%及7.8%。

大和報告料內地旅客會保持觀望

根據澳門治安警察局昨日數據顯示，昨日入境旅客及出境旅客分別達1.18萬人次及1.43萬人次，按日升9.9%及減少22.8%。大和研究報告顯示，即使澳門當局重新恢復粵澳通關網簽安排，但因應需要疫情檢測，料內地旅客會保持觀望，甚至有機會影響該行對第四季度的賭收預測。匯豐亦指出，因為疫情呈現浮動，加上不見得在現行體制下內地對旅客出入境會放寬，內地旅客亦需親自提交簽注申請，因此預見繼續對澳門博彩及旅遊業帶來挑戰。

另外，瑞信發表報告跟進澳博第三季度業績，該行認為，澳博季內表現差過預期，另受到自行推廣衛星場在賭牌過渡期的支出增加所影響，令日均營運開支由第二季的1550萬元，增加至第三季的1670萬元。不過，該集團連同未提取的額度及股東貸款，共有94億元資金可供運用。