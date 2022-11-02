花旗全球首間Citi Global Wealth Center在港開幕

截至9月底Citigold私人客戶 按年升14%

花旗集團個人銀行及財富管理業務行政總裁Anand Selvakesari表示，去年該行環球財富業務收益錄75億美元，當中亞洲區佔34%，貢獻逾25億美元。今年第三季，亞洲區新增近8000名財富管理客戶，創該行最好紀錄，新增淨新資金達37億美元。集團現時亞洲的環球財富客戶資產規模近2000億美元，並計劃於2025年或之前擴大規模至3500億美元。

花旗環球財富於去年整合私人銀行與個人銀行財富業務，服務富裕客戶以至超高淨值資產人士。Selvakesari相信，該行是在全球範圍內，唯一一家提供從支票帳戶及信用卡到資本市場端到端服務（end to end）的銀行。在過去兩年疫情下，伍燕儀表示，在招聘人才上是一大挑戰，尤其在引進外地人才方面，員工可能要與家人分隔兩地而有更多顧慮。不過，去年該行在亞洲的銀行家及客戶經理仍增加約一成。至於香港放寬「0+3」檢疫政策，她認為，有助吸引更多人才來港，惟仍期望可盡快回復「正常化」生活。