馬斯克解散Twitter董事會 出任CEO 自稱投訴熱線接線生

《華爾街日報》引述知情人士稱，馬斯克迅速組建由親信、顧問、投資者及旗下各企業精英組成的團隊，助其重新建構Twitter業務。馬斯克的親信顧問團成員，包括其家族辦公室負責人Jared Birchall、天使投資人Jason Calacanis、PayPal創始營運總監David Sacks及長期代表馬斯克的律師Alex Spiro等。據稱，該親信團準備推出一系列改革，冀提升Twitter的收入及用戶體驗，而馬斯克則透過發帖，公開討論潛在的改革措施。

親信接管 準備改革

馬斯克已將其Twitter帳戶簡介，由「Twitter領袖」（Chief Twit）改為「Twitter投訴熱線接線生」（Twitter Complaint Hotline Operator），並將頭像換成自己小時候玩打電話的照片。對於科技媒體《The Verge》的消息稱，Twitter Blue訂閱月費將由4.99美元提高至19.99美元，若不付費就會失去藍色剔號的身分認證標籤，引來驚慄小說大師史提芬京（Stephen King）批評。馬斯克發帖回應稱，Twitter不能完全依賴廣告商，並問史提芬京是否接受8美元的月費。根據FactSet數據，Twitter在過去10個財年有8個財年虧損。

CNBC的消息稱，馬斯克將旗下Tesla（美：TSLA）逾50名親信抽調到Twitter工作，當中主要是Autopilot自動輔助駕駛團隊的軟件工程師，另有少數人來自其隧道建設公司The Boring Company及「腦機接口」技術開發公司Neuralink。

軟件師須展示價值免被炒

CNBC的消息稱，Twitter員工被要求一周7天12小時輪班工作，爭取一周內重新設計訂閱及驗證系統，若未能趕及在11月首周內完成，有可能面臨解僱。他們編寫的代碼則由馬斯克團隊審核。不過部分Twitter員工質疑馬斯克團隊沒有社交網絡相關的經驗，甚至未曾設計或管理搜索引擎。

部分Twitter員工稱，被要求向馬斯克團隊展示各種技術文檔，證明其對公司的價值。科技媒體Platformer消息稱，馬斯克要求Twitter軟件工程師將過去30至60天編寫的代碼列印出來，交給馬斯克團隊審核，然後要求Twitter軟件工程師重新打出代碼，以判斷其工作效率能否保住飯碗。馬斯克曾批評，Twitter似乎平均用10個高管，管理1個軟件工程師編碼。

傳首輪裁25％員工

《華盛頓郵報》引述知情人士稱，首輪裁員將影響25%員工。

為馬斯克收購Twitter提供融資的Gerber Kawasaki財富及投資管理公司稱，投資者被告知，可能會有五成員工被裁退。該公司稱，馬斯克團隊曾概述改革重點，包括增加用戶驗證及改善訂閱產品，減少依賴廣告，並為內容創作者提供賺錢途徑。

（綜合報道）

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