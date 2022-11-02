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Uber銷售漲72% 刺激股價升16%

【明報專訊】通脹持續高企，但召車平台優步（美：UBER）的收入未受影響。優步第三季銷售額按年增長72%至83億美元，若按固定匯率計算增幅更達81%，超出分析師預期。包括召車、食品配送及貨運在內的總訂單金額按年增26%至291億美元，略低於預期。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為5.16 億美元，高於分析師預計4.587億美元。最新業績緩解投資者對通脹上升將抑制消費者支出擔憂，優步股價早段急升16%，升穿每股30美元。

優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）稱，目前沒有看到任何消費疲軟的迹象，城市活動重新開放、旅遊業蓬勃發展，以及消費者支出從零售轉向服務業，都帶動了客流增長。優步稱，截至9月底，其網約車司機與2019年9月水平相若，隨着司機參與度的增長趨勢持續，預期10月的召車及總訂單金額將創歷來最高。

此外，受惠於新冠疫苗加強劑及新冠口服藥等的銷售，輝瑞（Pfizer）（美：PFE）第三季收入及盈利勝預期，上調全年銷售及盈利指引，股價早段升3%。

蘋果再流失兩名副總裁

彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）再流失兩名副總裁。據稱，負責網上銷售的副總裁馬蒂亞森（Anna Matthiasson）即將離職，而在蘋果任職30年信息系統部門首席信息官登比（Mary Demby）將會退休，意味蘋果將失去至少3名副總裁（職級僅低於行政總裁庫克的最高級別管理人員）。

（綜合報道）

[國際金融]