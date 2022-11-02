龍彩霞：中銀香港資產管理：看好中國內需新能源板塊

中銀香港資產管理宣布，推出「中銀香港全天候中國新動力股票基金」，基金主要投資於受惠經濟轉變帶來新需求的中國內地、香港及美國上市的中資公司。中銀香港資產管理執行總裁沈華表示，自今年初起，多國央行採取緊縮貨幣政策、國際能源價格飈升、聯儲局加息帶動美債利率及美匯指數高企等因素，令全球主要資本市場變得波動。中銀香港資產管理致力尋找投資機遇。該行認為中國經濟韌力強、潛力大、長期向好的基本面不變，而且中央政府推出的穩增長政策，有利於推動內需潛力、激發創新活力。有見及此，中銀推出新基金，挑選具增長潛力的企業，讓客戶捕捉中國資產投資機遇。

中國寬鬆政策利好投資環境

中銀香港資產管理首席投資總監阮卓斌表示：「相對美國聯儲局多次加息、歐美國家面臨通脹壓力進入緊縮周期，中國繼續奉行『寬貨幣、寬財政』政策，流動性充裕也利好投資環境。中國穩增長政策方向不變，經濟結構改革仍將持續。中國經濟進入高質量增長時期，科技創新和內循環已成為經濟發展的主要動力，增長速度和發展質量並重，供給側結構改革將進一步加快，並將繼續成為全球經濟增長的主要動力。從中長線看，中國資產估值目前仍處於相對低位，加上中國的人均國民生產總值相比其他已發展地區暫時仍較低，預期中國的勞動生產力將有較大的提升空間，具備投資潛力。自第二季起，中國已逐步推出有利內需的刺激政策，預期各項貨幣與財政政策均有利於經濟復蘇，特別是受惠於國策帶動下估值低且擁有高成長潛力的行業板塊，未來的潛在表現更不容忽視。同時，中國內地能源電力保供見效，穩增長措施落地進一步推動復蘇，施工旺季來臨、大宗商品價格企穩回升、高熱乾旱天氣轉好，市場需求回暖，但仍然面臨區域疫情擾動，國際地緣政治、聯儲局加息超預期等風險。」

擁人口紅利 穩增長措施推動復蘇

中銀香港資產管理股票高級基金經理冉鵬表示：「中國將進一步刺激及提振經濟，加上龐大的人口紅利，將帶動中國的經濟表現。新基金主要投資於中國資產，包括A股、H股和美國預託證券（ADR） ，專注於新能源、大消費、綜合金融及高端製造等高增長潛力的行業板塊。公司收益、盈利、資產等及財務實力、管理層專業知識、行業周期、研究及發展實力等發掘及評估潛在公司，以判斷這些公司是否受惠於經濟迅速增長，以及其產品或服務能否滿足中國內地、香港、澳門或台灣於經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供資本增值。」

基金設有港元、美元及人民幣（對冲）類別，其最低首次認購金額分別為1萬港元、1000美元及1萬元人民幣。投資者可透過中國銀行（香港）及致富證券有限公司認購。

中銀香港資產看好中國內需市場，AXA新興亞洲市場高級經濟師姚遠認為，從外部來看，發達市場經濟體正遭受高通脹、利率上升和流動性收緊的影響。他預計美國和歐元區經濟都將在2023年初步入衰退，這將對中國的出口造成壓力。事實上，隨着全球增長失去動力，中國近期的貿易數據已經明顯疲軟。

美國結束量化寬鬆政策令美元升至20年高位，對人民幣構成壓力，他認為中國當局將繼續謹慎監控市場。如果流動性短缺、市場失靈或貶值過快，當局可能會進一步干預，但不會直接進入外匯市場買賣美元以試圖改變市場趨勢。

明報記者 龍彩霞

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