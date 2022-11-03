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港股早收市升371點 成交逾千億 美議息前淡友趕平倉 沽空比率10個月低

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局議息結果出爐前，市場繼續憧憬內地有望放寬防疫措施，加上港股昨風暴下提早在下午1時55分收市，淡友趕平倉帶動恒指連續第二日強勁反彈，由早段低位計抽升幅度最多近600點。分析認為，內地確診個案繼續增加，如重開消息無以為繼，意味或會維持「清零」政策至明年3月，屆時就算外圍因素改善，港股亦要走低。

明報記者 蕭嘉聰

港股周二急彈逾5%後，恒指昨低開後逐步回穩，午後最多升411點，收市升371點或2.41%，報15,827點。兩日累計更升逾千點，重返10天平均線（15,441點）以上，為近一個月以來首見，繼續跑贏日、韓、台區內其他主要市場。

雖然市場未有傳出更多內地重開的消息，A股昨日仍繼續向上，上證指數收市重上3000點大關，升1.15%至3003點；深證成指低開高走，收報10,877點，升143點或1.33%。人民幣匯價同樣做好，兌每美元最多升近0.2%，至昨晚9時報7.2826。

賭收按月續升 濠賭股飈

國指升145點或2.79%，報5355點；恒生科技指數收報3156點，升2.65%。昨日午後開市不足1小時便提早收市，大市成交仍保持在千億元以上，成交金額1060億元，較上日減少31.07%。北水加快流入港股，昨錄得逾76億元淨流入，3月中以來單日最多（見另稿）。更值得注意的是大市沽空比率降至不足11.5%，為去年12月底以來低位，較10月中紀錄高位24.5%急回逾一半，反映淡友在最新反彈浪中暫時收手靜觀其變。

龍湖升19% 藍籌最佳

雖然澳門10月賭收差過預期，但按月計連續3個月上升，金沙（1928）收市大升12%至17.12元，永利（1128）及澳博（0880）亦分別升11.7%及11%。龍湖（0960）大股東吳亞軍增持且購入優先票據，昨股價最多升兩成，收市升18.9%至12.86元，是表現最佳藍籌股；同獲大股東增持的旭輝（0884）收市亦升9%至0.425元，碧桂園（2007）更升13.3%。將於今日公布季度業績的聯想（0992）收市則跌近半成至6元，為跌幅最大藍籌。

分析：通關倘無新消息 升勢無以為繼

亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，挾淡倉因素以外，市場已消化美國或放慢加息步伐的因素，因此港股更看重內地政策變化。即使周二中央設專責小組研究通關的傳聞沒有結論，亦成為港股最大催化劑，接下來市場將關注內地政府跟進動作。如只是「只聽樓梯響」，遲遲沒有新消息，內地疫情持續且步入冬季，港股升勢或無以為繼再度向下。

他續稱，如在波動市下入市，可考慮短炒如騰訊（0700）等挾淡倉權重股，趁低價買入再博反彈，或是醫藥股、油股等個別行業前景較佳的板塊。