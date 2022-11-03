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祈耀年：港將長期保持金融中心地位

標籤：經濟

【明報專訊】匯控（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）昨天出席國際金融領袖投資峰會時提及，匯豐於銀行數碼化已開始發展很多年，並就金融科技相關業務已投資約7億美元。現時數碼央行數字貨幣（CBDC）已由概念形式逐漸落實至現實當中，實時支付（Real-time payment）在零售銀行層面已經可以實行，惟實時跨境支付仍未推出。他認為將區塊鏈技術引入跨境實時支付，中小企可受惠於低成本及即時資金轉移，促進擴張國際業務。

祈耀年指出，行內數碼化的競爭是健康的。匯豐在香港已推出數字化銀包PayMe，包括客戶個人及商業交易，已有約290萬人使用，PayMe開立3年後已佔市場份額近50%，是該行發展金融科技一個里程碑。另外，祈耀年昨天接受彭博社訪問時表示，內地經濟將從疫情中復蘇反彈，亦會在某個時間點重新開放。香港仍然是一個重要的金融中心，並將會長期保持相關地位。他表示，匯豐正在亞洲加大投資，希望中短期內在大灣區招募大約3000名財富管理人員，目前只完成三分之一。

渣打溫拓思：MOX最快明年收支平衡

渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）出席同一場合時表示，集團旗下虛擬銀行MOX開業2年，現時已有40萬名客戶，預料最快明年做到收支平衡。他認為，MOX面向較年輕客群，針對大眾市場產品，而渣打本身以較富裕的客戶為目標，有助集團擴大市場。

此外，就港府日前發表的虛擬資產政策宣言，祈耀年認為當數碼科技發展成投資資產類別，透過監管下開放予散戶投資者是可以理解的。溫拓思亦認同加密貨幣應受到監管，並需思考CBDC如何方便客戶使用。