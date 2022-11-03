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Twitter擬向藍剔用戶收月費8美元 為減依賴廣告收入 兼打擊機械人帳戶

【明報專訊】隨着全球首富馬斯克（Elon Musk）正式入主，Twitter（美：TWTR）即迎來大規模改革。為減少平台對廣告收入的依賴，馬斯克周二（1日）於Twitter發文宣布，計劃推出訂閱服務「Twitter Blue」，向俗稱「藍剔」、即已獲得身分認證的用戶，收取每月8美元的訂閱費用，希望藉此打擊Twitter機械人帳戶問題。

據Twitter官網指出，平台已在美國、加拿大、澳洲和新西蘭推出Twitter Blue，向用戶提供一系列進階權限，當中包括在回覆、提及和搜尋功能中擁有優先權；允許編輯推文、分享更長的影音和音訊；以及看到更少廣告等等，沒有「藍剔」的用戶目前收費為每月4.99美元。

付費用戶享一系列進階權限

就今次的收費計劃，長期創業投資者Jason Calacanis於其Twitter上發布一項民意調查，詢問其追隨者是否願意為使用Twitter付出5美元、10美元或15美元的月費。截至周二上午，有190萬名Twitter用戶參與調查，當中有逾80%受訪者表示「不會付費」；其次為「願意支付每月5美元的費用」，獲得約10%的受訪者支持。

自計劃收購Twitter以來，馬斯克早已部署減少Twitter對廣告收入的依賴。資料顯示，Twitter的2021年全年收入為50.8億美元，當中有45億美元為廣告收入，佔總收入達89%；而2020年，廣告收入更佔Twitter總收入高達90%。

事實上，不少Twitter的競爭對手亦已考慮或涉足收費訂閱服務，為公司開拓收入來源。今年6月，閱後即焚通訊軟件Snapchat亦推出付費訂閱服務「Snap+」，累計訂閱用戶逾150萬。以每月收費3.99美元計算，預期「Snap+」能為公司每月帶來逾598.5萬美元的額外收入。此外，微軟（美：MSFT）旗下的職場社交平台領英（LinkedIn）也有「LinkedIn Premium」付費方案，服務主要針對專業用戶，每年訂閱費逾1000美元。

兩大廣告公司籲停在Twitter賣廣告

繼美國汽車大廠通用汽車（美：GM）後，再有兩家大型廣告公司建議客戶暫停在Twitter上賣廣告。

《華爾街日報》引述廣告傳播集團Interpublic的一封電郵稱，由於目前的局勢比較混亂難預測，故團隊不能確保Twitter對品牌來說是一個安全的地方。另一名消息人士表示，因為擔心Twitter對內容的監控能力，故Havas Media也建議客戶暫停在Twitter上賣廣告。

（綜合報道）

[國際金融]