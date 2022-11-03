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休閒產業就業人數增 美「小非農」勝預期

【明報專訊】美美國公布俗稱「小非農」的10月份ADP私營部門就業數據，在休閒產業就業人數增加下，催谷上月就業數據增加23.9萬個職位，比預期的18.5萬個為高。9月份的前值原本為20.8萬個職位，最新修正為19.2萬職位。數據還顯示，除了休閒產業之外，運輸及公用事業招聘亦見增加，反之資訊行業、製造業及金融服務的聘用情况則見減少。

分析：就業市場強勁 加息壓力增

《彭博》引述ADP首席經濟師Nela Richardson表示，在經濟處於復蘇下，數據表現強勁，但並非廣泛地全面上升。尤其對息率敏感的行業如製造商，更見到招聘情况放慢，轉工者要求較少工資加幅。不過，有分析指出，由於就業市場強勁，反而會觸發投資者憂慮刺激工資及通脹上漲，最終令聯儲局面對加息壓力。

議息結果前 美債息窄幅徘徊

「小非農」數據曝光後，美匯指數一度跌見111.2水平，至昨晚11時半返回111.4。國際金價略見反彈後則繼續下挫，截至昨晚11時半，報每盎司1646美元。美股開市後偏軟，道指跌56點，報32,597點。標普500指數跌18.61點，報3837點。納斯達克指數跌98點，報10,762點。製片商派拉蒙（美：PARA）第三季盈利因為成本上升而下跌，股價急挫11%。收入上升5%，但無論純利及收入皆較市場預期遜色。歐洲股市普遍跌0.4至0.7%。

市場靜待今早凌晨聯儲局公布議息結果，美國2年期及10年期債息分別在4.54厘及4.05厘上下徘徊。

俄羅斯昨晚宣布與烏克蘭重新達成出口農作物協議，小麥期貨價格下跌6.5%，至每浦式耳8.42美元，玉米期貨價亦跌逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]